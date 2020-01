Kate Middleton fête ses 38 ans: retour sur un parcours mode sans faute (en images)

Celine Bouckaert Journaliste - traductrice newsroom Roularta

Alors qu'Harry et Meghan viennent d'annoncer avec fracas qu'ils se retiraient de la vie publique, Kate Middleton, devenue duchesse de Cambridge par son mariage avec le prince William, fête son 38e anniversaire ce 9 janvier. Retour en images sur le parcours mode d'une jeune maman adepte d'un look féminin et élégant, que ce soit en voyage d'État au Pakistan ou au Royal Ascot.

Kate Middleton © Getty