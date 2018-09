L'archiduchesse Elisabetta, dite Lili, fête ses 31 ans (en images)

Elisabetta Maria Rosboch von Wolkenstein, dite Lili, fête ses 31 ans ce dimanche. Toujours distinguée et souriante, la jeune femme arbore un style à la fois classique et élégant. Maman d'une petite Anna-Astrid de deux ans, Elisabetta épousait le prince Amedeo de Belgique, fils de la princesse Astrid et de l'archiduc Lorenz d'Autriche-Este, à Rome le 5 juillet 2014.