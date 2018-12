La curieuse boîte à outils du néo-chaman

Soupçonné de faire la pluie et le beau temps sur la mode, adulé par les maisons d'édition et encouragé par un contexte général esquissant un " nouveau new age ", le chamanisme connaît un regain d'intérêt. Entre pratiques ancestrales et réinterprétations nourries aux travers et aux angoisses de l'époque, le néo-chaman s'est constitué une curieuse boîte à outils. Explications, à prendre ou à laisser.