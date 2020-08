Cameron Diaz affirme avoir trouvé la "paix" depuis qu'elle a pris sa retraite il y a six ans. L'ancienne actrice de 47 ans a évoqué sa décision de se retirer d'Hollywood lors d'une interview pour la série "In Good Health: The Sessions" de Gwyneth Paltrow sur YouTube.

Connue pour ses rôles dans "The Mask", "Mary à tout prix", "Charlie's Angels" ou encore "Gangs of New York", l'actrice est apparue pour la dernière fois au cinéma dans un remake de "Annie" en 2014. Lorsque Paltrow lui a demandé ce que cela lui avait fait de mettre un terme à une telle carrière cinématographique, Diaz a répondu qu'elle se sentait "en paix".

"J'ai trouvé la paix dans mon âme parce que je prenais enfin soin de moi", a confié l'actrice. "C'est quelque chose de très étrange à dire. Je sais que beaucoup de personnes ne comprendront pas mais c'est si intense de travailler à ce niveau-là, d'être une personnalité publique et se dévoiler au monde", a-t-elle ajouté.

Benji Madden et Cameron Diaz © twitter

Diaz a également expliqué que son emploi du temps chargé ne lui laissait pas beaucoup de temps pour sa vie personnelle. "Quand vous faites un film, vous appartenez aux cinéastes. Vous êtes là 12 heures par jour pendant des mois, vous n'avez pas le temps pour autre chose".

En septembre dernier, Diaz avait déjà déclaré que jouer ne lui manquait pas et qu'elle se sentait "épanouie" dans sa nouvelle vie.

"À ce stade, j'ai fait tellement de choses que je me sens remplie des aventures que j'ai vécues dans ma vie. Je me sens très bien et le monde est si différent maintenant. Le milieu des années 1990 est une époque qui n'existera plus jamais", expliquait-elle alors au magazine InStyle.

Diaz a épousé le musicien Benji Madden en 2015 et a donné naissance à leur première fille, Raddix, en décembre dernier. Sur Instagram, l'actrice a confié qu'être mère constitue "la meilleure partie de sa vie".

