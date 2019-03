Le couple royal en Corée du Sud (en images)

Il s'agit du 4e pays asiatique à être visité par le roi Philippe depuis son accession au trône en 2013, après la Chine en 2015, le Japon en 2016 et l'Inde en 2017. Philippe s'était déjà rendu en Corée du Sud en 2009 dans le cadre d'une mission économique, alors qu'il était encore prince.

e Roi et la Reine assisteront en outre à plusieurs séminaires organisés dans le cadre de la visite d'État, notamment sur les "Smart cities" et l'économie circulaire.

Philippe et Mathilde en Corée du sud © Belga

Le banquet d'État, mardi, et un concert belge, mercredi, ponctueront les soirées. Les spécialités belges que sont la bière et le chocolat sont également bien représentées puisque plusieurs brasseries et chocolateries sont du voyage.