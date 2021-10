La princesse Elisabeth, héritière de la couronne de Belgique, a fait sa rentrée au Lincoln College de l'Université d'Oxford où elle étudiera l'Histoire et la politique

La Duchesse de Brabant y suivra un cursus de trois ans en "Histoire et Politique". Elle connaît déjà bien le Royaume-Uni puisqu'elle a étudié de 2018 à 2020 à l'UWC Atlantic College, au sud du Pays de Galles. En 2020, elle y avait obtenu son baccalauréat international.

La Princesse s'était ensuite formée pendant un an à l'École royale militaire (ERM), à Bruxelles. En clôture, elle avait réalisé cet été un stage de trois jours au centre d'entraînement commando à Marche-les-Dames.

Ce 4 octobre, la princesse Elisabeth a rejoint les quelque 600 étudiants du Lincoln College, l'un des plus petits collèges de l'Université d'Oxford.

La princesse Élisabeth devrait y rester trois ans et y suivra une formation alliant la politique à l'histoire.

Chaque collège d'Oxford accueille en moyenne 44 jeunes par an et y être admis est donc souvent le fruit d'une rude sélection.

La princesse a en effet dû comme tous les autres étudiants entrer un dossier et passer les épreuves d'admission qui sont une épreuve écrite en histoire de manière anonyme et un entretien avec le tutor, le professeur chargé des admissions. On ne sait pas encore si elle fera son master dans la même université.

La princesse logera sur le campus de l'université et devrait y vivre une vie d'étudiante normale.

La princesser L'inscription annuelle au Lincoln College coûte 28.370 livres (33.000 euros) pour un élève étranger et c'est sans compter les 176 livres (205 euros) par semaine pour la chambre.

La fille aînée du couple royal "reviendra régulièrement en Belgique et restera impliquée dans la vie publique belge lors d'activités, seule, avec Sa Majesté le Roi ou avec sa famille", précise le palais.

