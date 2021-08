Dans cet épisode podcast de "C'est ici que tout a commencé", l'experte foot de RTL-TVI raconte d'où lui est venue l'envie de transformer sa passion en métier. A l'université, on lui a dit que ce serait compliqué. Alors elle a foncé, un brin aidée par son abstinence en matière de guindaille.

Devenir la voix, le visage et l'expertise des plus grandes compétitions de football de la planète, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est bien la preuve qu'Anne Ruwet carbure à l'envie. Mais aussi à la passion d'un sport qui, pour elle, ne se résume en rien à une rixe entre milliardaires en shorts se livrant bataille face à des supporters imbibés. Non, il y a dans ce sport-là de la richesse tactique et de l'exigence technique, mais aussi de la ferveur rassembleuse. Une ferveur que la jeune Anne découvre en accompagnant son père dans les stades, avant de collectionner les coupures de presse puis d'avancer pas à pas dans les coulisses de ce milieu traditionnellement occupé par les hommes.

"C'est ici que tout a commencé" est le tout premier podcast lancé par le magazine Le Vif Weekend. Ces sept épisodes sont disponibles à l'écoute, au fil des semaines, du 8 juillet au 19 août, sur levifweekend.be/podcast et via les plates-formes Spotify, Apple Music, Deezer et YouTube podcast.

