La course est lancée pour garnir le pied du sapin. Et si on offrait des articles de sport? C'est beau, c'est sain!

En roue libre

Envie de grimper le Mont Ventoux dans votre garage? Un smartbike sera le partenaire d'entraînement idéal, soit un vélo d'appartement dans lequel on fixe l'axe arrière de sa propre petite reine et, à l'aide d'une appli payante comme Zwift, on est désormais paré pour se balader dans un monde virtuel. La résistance du deux-roues est automatiquement synchronisée avec le parcours choisi. Ainsi, plus la pente en montagne est forte, plus il faudra pédaler. Comparé au trainer wheel-on où la roue arrière repose sur un rouleau, cet engin est plus silencieux et permet de mieux cibler les exercices. Parmi les marques populaires, comme Saris, Elite et Wahoo, on trouve des modèles à tous les prix, dès 300 euros. Hop, tous à bicyclette!

© SDP

Wahoo Kickr Core (photo), 799 euros, disponible sur ironbikes.be

Namasté

Tout ce qu'il vous faut pour faire une salutation au soleil.

Tapis de yoga Move Textured

Tapis de yoga Move Textured, épaisseur 4 mm, en TPE facile à nettoyer (40 euros), Nike. mrporter.com © SDP

Top de sport et legging de Filippa K

Top de sport (95 euros) et legging (120 euros) de la collection Soft Sport de Filippa K. filippa-k.com © SDP

Top de sport (95 euros) et legging (120 euros), Filippa K. filippa-k.com

Gourde Sowden de 500 ml

Gourde Sowden de 500 ml (39 euros), Hay. hay.dk © SDP

Short Arket

Short (29 euros), Arket. arket.com © SDP

Ecouteurs sans fil Beoplay E8 Sport

Ecouteurs sans fil Beoplay E8 Sport (350 euros), Bang & Olufsen. bang-olufsen.com © SDP

350 euros, Bang & Olufsen. bang-olufsen.com

Poignets malins

Ces montres de sport peuvent faire bien plus que vous indiquer le chemin et le nombre de calories brûlées.

Apple Watch Series 7

L'Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular) mesure le taux d'oxygène dans le sang grâce à un capteur, réalise un électrocardiogramme à n'importe quel moment et donne l'alerte si le rythme cardiaque est anormalement élevé, bas ou irrégulier.

Apple Watch Series 7 © SDP

Garmin Fenix 6 Pro Solar

La Garmin Fenix 6 Pro Solar peut être chargée par l'énergie solaire et mesure les paramètres dans de nombreuses disciplines. Des cartes des pistes de ski et des terrains de golf sont disponibles. Les nageurs apprécieront la reconnaissance de mouvements et le compteur Swolf (somme du temps et du nombre de mouvements pour faire une longueur).

Garmin Fenix 6 Pro Solar © SDP

Polar Vantage V2

Polar Vantage V2 © SDP

La Polar Vantage V2 tient pas moins de 30 heures en mode GPS. Polar est le pionnier de la mesure de la fréquence cardiaque et offre, outre le calcul des performances, un aperçu de la qualité du sommeil et de la récupération après l'entraînement. L'appareil fonctionne avec plusieurs systèmes satellites afin d'être efficient partout dans le monde avec le meilleur positionnement.

Découvrez aussi nos autres idées cadeaux à mettre dans la hotte:

Envie de grimper le Mont Ventoux dans votre garage? Un smartbike sera le partenaire d'entraînement idéal, soit un vélo d'appartement dans lequel on fixe l'axe arrière de sa propre petite reine et, à l'aide d'une appli payante comme Zwift, on est désormais paré pour se balader dans un monde virtuel. La résistance du deux-roues est automatiquement synchronisée avec le parcours choisi. Ainsi, plus la pente en montagne est forte, plus il faudra pédaler. Comparé au trainer wheel-on où la roue arrière repose sur un rouleau, cet engin est plus silencieux et permet de mieux cibler les exercices. Parmi les marques populaires, comme Saris, Elite et Wahoo, on trouve des modèles à tous les prix, dès 300 euros. Hop, tous à bicyclette! Tout ce qu'il vous faut pour faire une salutation au soleil.Tapis de yoga Move TexturedTop de sport et legging de Filippa KGourde Sowden de 500 mlShort ArketEcouteurs sans fil Beoplay E8 SportCes montres de sport peuvent faire bien plus que vous indiquer le chemin et le nombre de calories brûlées.Apple Watch Series 7L'Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular) mesure le taux d'oxygène dans le sang grâce à un capteur, réalise un électrocardiogramme à n'importe quel moment et donne l'alerte si le rythme cardiaque est anormalement élevé, bas ou irrégulier.Garmin Fenix 6 Pro SolarLa Garmin Fenix 6 Pro Solar peut être chargée par l'énergie solaire et mesure les paramètres dans de nombreuses disciplines. Des cartes des pistes de ski et des terrains de golf sont disponibles. Les nageurs apprécieront la reconnaissance de mouvements et le compteur Swolf (somme du temps et du nombre de mouvements pour faire une longueur).Polar Vantage V2La Polar Vantage V2 tient pas moins de 30 heures en mode GPS. Polar est le pionnier de la mesure de la fréquence cardiaque et offre, outre le calcul des performances, un aperçu de la qualité du sommeil et de la récupération après l'entraînement. L'appareil fonctionne avec plusieurs systèmes satellites afin d'être efficient partout dans le monde avec le meilleur positionnement. Découvrez aussi nos autres idées cadeaux à mettre dans la hotte: