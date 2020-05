De nombreux futurs mariés sont dans l'impasse concernant leur mariage. En effet, le coronavirus et les mesures de sécurité ne permettent pas la tenue de leur événement privé. Certains reportent, d'autres décident d'annuler. Entretien avec Jessica, une future mariée dans l'impasse.

Quand était prévu votre mariage ?

Mon mariage était initialement prévu le 20 juin 2020. Nous l'avons reporté au 29 août à cause des mesures prises par les autorités.

Comment les invités réagissent-ils ?

Certains invités nous demandent ce que l'on va faire. Il s'agit surtout des personnes qui nous sont les plus proches, comme notre famille. Nous leur avons expliqué que la date est reportée au 29 août 2020. Mais sans grande conviction.

Nous ne savons toujours pas si nous allons pouvoir organiser notre mariage à cette date.

Et les prestataires?

Les prestataires de notre mariage sont conciliants, vu la situation.

Comment vous sentez-vous par rapport au mariage ?

Nous sommes dans l'incertitude la plus complète.

Même si le mariage peut effectivement avoir lieu le 29 août avec le nombre d'invités que l'on désire, nous aurions voulu avoir un enterrement de vie de jeune fille (EVJF) et de vie de garçon (EVG). Nous ne pouvons pas organiser nos EVJF et EVG respectifs vu que les festivités, rassemblements sont interdits et que les bars et restaurants sont fermés.

Nous avons aussi envie que les invités se sentent à l'aise, le jour de notre mariage, et qu'ils n'aient pas peur de venir ou d'attraper le coronavirus.

En l'état actuel des choses, comptez-vous maintenir, annuler ou reporter votre mariage ?

Nous allons certainement annuler les EVJF et EVG.

Pour le jour J, c'est le point d'interrogation. Nous avons envie de recevoir nos invités dans de bonnes conditions sans devoir appliquer les gestes barrières. Lors d'un mariage, il est important de pouvoir serrer les gens que l'on aime dans nos bras. Et je ne voudrais pas que mes invités portent des masques !

Êtes-vous prête à avoir un mariage avec distanciation sociale ? Ou avec le port du masque ? Ou un nombre limité de personnes ?

Il n'y aura pas de mariage cette année si nous devons respecter la distanciation sociale et si le port du masque est obligatoire.

En ce qui concerne le nombre limité de personnes, aucun invité ne sera écarté de notre liste. Les personnes qui figurent sur notre liste sont des personnes que nous avons envie de voir lors de notre mariage.

Quel message aimeriez-vous faire passer aux autorités sanitaires ?

Je leur demanderai de garder la situation en main pour que l'année prochaine toutes les festivités prévues soient maintenues, et ce, sans restriction.

