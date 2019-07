La romancière belge Valérie Cohen décortique un premier amour qui ne rime pas avec toujours. Comment le dépasser et retrouver l'essence de soi?

S'affranchir

"Les lectures repoussent les frontières et me plongent dans un voyage intime." Valérie y goûte à l'adolescence. De nouvelles portes s'ouvrent en elle, or elle s'oriente vers des études de droit. "Nous sommes le résultat d'une éducation. C'était une erreur de casting." Ces heures d'ennui lui donnent envie de "me coller à ma nature profonde: l'écriture."

...