Rétrospective: L'oeil sauvage de Stephanie Pfriender Stylander

" Did I tell you that you let me get close and I let you get closer ? " Tôt le matin dans une rue de New York du début des années 90, la très jeune fille de 18 ans a pris place dans le taxi, contre le garçon. Pour Harper's Bazaar Uomo, Kate Moss et Marcus Schenkenberg jouent le jeu du shooting mode, sous le regard de Stephanie Pfriender Stylander qui les prend en photo comme elle l'a toujours fait, avec le désir impérissable de découvrir leur essence puis de la raconter en image. Mais n'est-ce pas là la quête ...