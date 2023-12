Rétro 2023 | Archi, design, mode, société… Tout ce qui a fait l’actu du lifestyle cette année

Entre querelles venteuses et polémiques absurdes, l’année 2023 a réservé son lot d’enfantillages que l’on croirait parfois sortis d’un autre âge. Mais de cette étrange année, on a également retenu des tendances mode, beauté, cuisine, design ou voyage qui nous ont provoqué d’agréables frissons. En voici un petit tour d’horizon…

Janvier

La fermeture du meilleur restaurant du monde

Trois étoiles, le titre de « meilleur restaurant du monde » décroché à 5 reprises… Est-ce parce qu’il avait atteint le sommet que René Redzepi, le chef du noma, a commencé l’année en annonçant qu’elle serait la dernière de son restaurant de Copenhague? Non, c’est plutôt parce que son modèle de haute gastronomie n’est selon lui « soutenable, ni financièrement, ni émotionnellement, ni en tant qu’employeur, ni en tant qu’être humain ». L’alternative ? Un « laboratoire géant », nouvelle incarnation du noma dès 2025, et l’opportunité pour le chef et son équipe de se concentrer sur l’innovation alimentaire… Avec la volonté assumée de les « partager plus que jamais ».

©Thibault Savary, AFP via Getty images

Le manque de neige dans les Alpes

A chaque mordu de poudreuse « sa » période pour partir goûter aux joies de la montagne, mais pour les inconditionnels des vacances de Noël, l’édition 2023 aura laissé un goût amer. C’est que les Alpes sont passées à la nouvelle année plus vertes que blanches, leur traditionnel manteau d’hiver ayant été fondu par des températures anormalement élevées. A cette période, pas moins de 50% des pistes françaises étaient fermées faute de neige. Vers la fin annoncée des sports d’hiver? Si les canons peuvent apporter une solution temporaire, sur le long terme, réchauffement oblige, elle risque de ne pas suffire.

© Sven Hoppe/picture alliance via Getty Images

La hype des vêtements de rando

Acronyme de « good old raisin and peanuts », ou le snack de choix des randonneurs, la tendance gorpcore invite les vêtements techniques en ville, entre vestes multipoches, bottines de rando et polaires. Le trek du bureau à la machine à café n’a jamais été plus confortable…

Février

Les adieux à Paco et Franc’

Il avait marqué le monde de la mode des années 60 par ses créations Space Age aux silhouettes futuristes et métalliques. Elle, aussi, à sa façon avait façonné ce que la mode de demain ferait de plus beau. Le 3 février, le grand couturier franco-espagnol, Paco Rabanne, s’en est allé à l’âge de 88 ans. Détonantes et étincelantes, ses robes et accessoires ont habillé les plus grandes stars de l’époque et continueront de briller. Quelques jours plus tard, le 12 février, c’est au tour de la mode belge de pleurer la disparition de Franc’Pairon, fondatrice de La Cambre Mode(s). Deux talents au paradis de la mode.

Le sabotage de nos sushis

Les épicuriens amateurs de sushis et autres délicatesses japonaises ont eu des sueurs froides. La raison tient en un mot simple: le Sushi Terrorisme! Une expression peut-être forte de saké mais qui a fait des vagues. Le concept? Lécher les bouteilles de soja communes, fourrer ses doigts ou cracher sur les sashimis et autres joyeusetés avant de les reposer sur le tapis roulant et les laisser poursuivre leur voyage culinaire dans les restaurants… Véritable tsunami d’incivilités, ces blagues de mauvais gout en ont même mené certains aux cachots… Vous voilà prévenus!

L’arrivée de Pharrell chez Vuitton

Coup de théâtre sur la planète mode: quinze mois après le décès du créateur Virgil Abloh, Louis Vuitton a sélectionné son nouveau directeur artistique pour ses collections masculines: Pharrell Williams. Pas de styliste au poste donc mais un chanteur. L’homme n’en est pourtant pas à son coup d’essai. Déjà à la tête de deux marques de streetwear et comptabilisant de nombreuses collabs avec diverses maisons au compteur, l’interprète d’Happy était attendu au tournant. Il a transformé l’essai en juin avec un baptême du feu grandiose, ses mannequins défilant sur le Pont Neuf parisien couvert du damier iconique revisité façon street.

Pharrell Williams a fait sensation chez Louis Vuitton © – Getty Images

La lassitude du design vu et revu

Sur Instagram, tous les intérieurs se suivent et se rassemblent… Sur l’écran de nos smartphones, Togo, Ultrafragola, fauteuil Wassilly, chaises cesca de Breuer défilent encore et encore, jusqu’à saturation? Pour certains, trop c’en est trop. Et face à ces intérieurs de papier glacé à l’aspect presque uniformisé, les utilisateurs de TikTok n’ont pas attendu pour manifester leur envie de changement. Avec beaucoup d’humour (un brin piquant), les appels à décorer autrement ont pullulé sur le réseau. N’en déplaise au Togo qui célébrait ses 50 printemps cette année, et ne semble (au grand dam de certains) n’avoir pris aucune ride.

© Tim Van de Velde

Mars

Les deux étoiles à Bozar Restaurant

Comme chaque année, en mars, la planète food est en ébullition. C’est que le Michelin s’apprête à rendre son verdict et à distribuer ses étoiles. Et de cette gourmande cuvée 2023, on épingle surtout la seconde étoile qu’a obtenue Karen Torosyan qui office au Bozar Restaurant, à Bruxelles. Arménien né en Géorgie, celui qui était pourtant destiné à devenir joaillier s’est tourné vers les fourneaux. Associé à sa femme, il fait en duo des étincelles, depuis 2018, au palais des beaux-arts. « L’aboutissement de toute une vie » glissait-il, ému, le jour de l’annonce.

© Aaron Lapeirre

Le sacre de Gordes

Oubliez les palmiers des Bahamas, l’eau turquoises de l’île de Palawan, ou encore les étendues de sable blanc de Bora Bora. Si vous voulez du beau, du vrai, plus besoin de partir à l’autre bout du monde. Un simple saut à Gordes suffit ! En effet, le petit village perché d’à peine 1500 âmes, dans le Vaucluse, a été désigné « plus beau village du monde » par le magazine de voyage américain Travel + Leisure. Ce dernier décrit l’endroit « comme arraché des pages d’un livre de contes. » Pas sûr que les habitants soient si ravis du buzz.

© Getty Images

La fin de Raf Simons

C’est un véritable coup de tonnerre pour la planète mode belge: Raf Simons ferme boutique. Clap de fin pour le label qui après 27 années de bons et loyaux services passées à pousser la créativité à son paroxysme s’éteint. Le créateur reste néanmoins bien aux commandes chez Prada. Un départ la tête haute et sans regrets: « Les mots me manquent pour partager à quel point je suis fier de tout ce que nous avons accompli », confiait-il dans un post Instagram.

© Getty Images

Avril

L’expo-honneur à Diane Von Furstenberg

Elle est née à Bruxelles en 1946 d’une mère rescapée des camps nazis et a conquis le monde avec sa Wrap Dress. Pour fêter les 50 ans de cette robe portefeuille emblématique, Diane Von Furstenberg a les honneurs du Musée Mode et Dentelle, à deux pas de la Grand Place, une première en Europe. L’expo Woman before Fashion est moins une rétrospective qu’une plongée dans la vie ébouriffante d’une femme qui a embrassé le rêve américain et fait de son parcours un étendard pour la liberté de toutes les femmes.

Diane von Furstenberg en 1972. © Roger Prigent

La disparition de l’inventrice de la minijupe

Le 13 avril, à 93 ans, Mary Quant s’en allait au paradis de la mini, du maquillage pop et des imperméables en plastique. Elle avait du génie, une coupe au bol imputrescible et raccourci les jupes qu’elle créait, de sorte qu’elle était entrée dans l’histoire comme la papesse de la mini, mieux, l’inventrice de cette pièce emblématique d’une époque où Londres swinguait, le monde et les sixties aussi. Celle qui fut décorée Officier de l’ordre de l’Empire britannique en 1966 pour « services rendus à l’industrie de la mode » voulait juste faire des « vêtements amusants à porter », mission accomplie.

© Getty Images

Les 10 ans du Rana Plaza

Il y a 10 ans, la catastrophe du Rana Plaza dévoilait les dessous honteux de la mode. Dans la banlieue de Dacca, au Bangladesh, l’usine s’effondrait sur ses ouvriers et ouvrières du textile, en faisant plus de 1 100 victimes, sans compter les blessés et les survivants à l’avenir plus que précaire. Une décennie plus tard, malgré quelques avancées et L’Accord international pour la santé et la sécurité dans l’industrie du textile et de l’habillement, les ONG réclament toujours de réelles contraintes légales et se battent pour inciter les marques de mode à changer de modèle. Mais depuis, l’ultra fast fashion a déboulé…

Yanur Islam a survécu au drame du Rana Plaza – Getty Images

Mai

Le tollé autour d’une Petite Sirène noire

Elle s’appelle Halle Bailey et c’est une petite sirène… Lorsque l’an dernier les premières images du remake du classique de Disney ont fait le tour de la Toile, elles ont entraîné une vague de commentaires ponctués de #notmyariel nauséabonds. En cause, le choix de cette actrice et chanteuse afro-américaine pour incarner l’héroïne d’Andersen, représentée rousse à la peau blanche en 1989. Si le film a déçu certains lors de sa sortie en ce mois de mai, et qu’il a continué à déchaîner les remarques racistes, il a aussi fait le bonheur de nombre de petites filles s’identifiant à cette nouvelle version du personnage.

©Giles Keyte, 2023 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

L’hommage au designer Benoit Deneufbourg

Le designer belge Benoît Deneufbourg, originaire de La Louvière, nous a quittés sans crier gare le 9 mai dernier. Il était connu pour ses créations d’une grande simplicité, toujours fonctionnelles et parfaitement réalisées d’un point de vue technique. “Il y avait chez lui ce mélange de désinvolture et d’engagement complet », témoigne son ami et confrère Jean-François D’Or. Il travaillait toujours très sérieusement, sans se prendre au sérieux. Il créait des objets d’une grande générosité. »

© Renaat Nijs

Juin

La réouverture de la Maison Hannon

Imaginée au début du XXe siècle par l’architecte Jules Brunfaut, la sublime Maison Hannon est clairement l’un des joyaux de la commune saint-gilloise, à Bruxelles. Après une longue et méticuleuse campagne de restauration, elle a rouvert ses portes au public pour dévoiler ses charmes décuplés. A savoir un éclatant escalier en spirale orné d’une rampe dorée, une fascinante fresque représentant le couple Hannon – Edouard et marie pour les nommer – en bergers entourés de lyres chantant la beauté de la vie, mais aussi une foule d’éléments et de pièces rendant grâce aux heures de gloire de l’Art nouveau. Maison-musée ou chef-d’œuvre? Un peu des deux. maisonhannon.be

L’attraction de l’Albanie

La Grèce est en feu? Pas de problème: l’Albanie se positionne comme une alternative pour le moins attirante. Ses arguments sont en tous cas déployés en long et en large sur TikTok, Insta et compagnie : il s’agit d’une destination très bon marché, elle abrite plusieurs villes classées par l’Unesco, ses parcs nationaux sont superbes, et ses montagnes sont aussi ensoleillées que ses plages. Pourquoi passait-elle inaperçue jusqu’ici ? Disons qu’après quatre décennies de dictature communiste, c’est toujours un peu compliqué de se relever… mais c’est plus qu’en bonne voie.

Juillet

Le débat autour de la burrata

Ce fromage italien, cousin crémeux de la mozzarella, prend-il trop de place dans les assiettes italiennes au point de provoquer l’écœurement ? C’est ce qu’a osé affirmer le New York Magazine, qui n’a pas hésité à taxer la buratta de « grosse boule d’ennui » et à supplier les restaurateurs de la convoquer avec modération. En fouillant un peu, on comprend surtout que, l’ennui, ce n’est pas tellement la quantité… mais la qualité. Car depuis que cette spécialité des Pouilles a quitté son nid douillet pour être façonnée un peu partout, elle a forcément perdu un peu de saveur. Traduction : bien la choisir, c’est tout un art.

Périmée, la burrata? Getty Images

L’aurevoir à Jane Birkin

Son délicieux accent british, sa beauté intemporelle et ses chansons modelées par un Gainsbourg amoureux ont fait de Jane Birkin une icône captivante. Quant à son style à la fois cool et sexy, il s’est affiché sur les couvertures de nombreux magazines à travers le monde, de Vogue à Vanity Fair, en passant par Elle… ou Lui. De quoi dessiner un mythe qui a fait tourner bien des têtes, notamment quand elle a décidé que la mini robe deviendrait sa signature dès les années 60. Et son élégance désinvolte d’inspirer les créateurs durant plusieurs décennies…

Le ras-le-bol du surtourisme

Que ce soit sur les côtes françaises ou espagnoles, en Grèce ou en Croatie, le mot « surtourisme » est sur toutes les lèvres, tant les foules se font de plus en plus denses en juillet comme en août. Du côté de l’Hexagone, le gouvernement a décidé de créer un « observatoire national des sites touristiques majeurs » pour mieux analyser le phénomène. A Amsterdam, les bateaux de croisière sont (enfin) interdits au centre-ville. Plus loin, l’Islande s’apprête à augmenter ses taxes liées au tourisme, tandis que les environnementalistes réclament la mise en place de quotas. Même en Belgique, une région comme les Fagnes réfléchit à la meilleure manière de répartir les flux… avant saturation.

Août

Le décès de l’architecte Rodolfo Dordoni

Le 1er août, le monde du design italien a fait ses adieux à l’architecte et décorateur d’intérieur emblématique Rodolfo Dardoni. Ses créations, connues pour leur minimalisme, leur élégance et leur discrétion, et son travail pour des marques renommées telles que Minotti et Kettal l’avaient fait connaître. Mais c’est l’une de ses premières réalisations, le Suitcase, un fauteuil en forme de cube datant de 1997, qui l’a rendu célèbre et fait entrer dans l’histoire du design.

La collab’ qui claque Lancôme x Le Louvre

Quel est le point commun entre Aya Nakamura, la Vénus de Milo et Amanda Seyfried ? La collab’ entre Lancôme et Le Louvre, pour présenter la nouvelle ligne de soin et maquillage de la marque de cosmétiques française. Dans son spot publicitaire, les muses du label évoluent ainsi dans les dédales du musée, fières, sculpturales et singulières, sous le regard bienveillant des œuvres iconiques qui occupent ce lieu emblématique. D’un geste, d’un regard ou d’un port de tête, ces femmes se rejoignent, dans une association de l’ancien et du moderne, du patrimoine et du vivant, pour faire éclore « une beauté en perpétuel mouvement », dixit Lancôme. La classe.

Les tips déco pour ranger ses livres

Incluse dans les dix hashtags de l’été par Prompt cleaners, une société britannique de nettoyage, la tendance #bookshelf permet de régler une bonne fois pour toutes le gros casse-tête d’une partie de l’humanité: comment ranger sa bibliothèque. Problème résolu.

Septembre

L’inauguration de la Bourse (nouvelle) à Bruxelles

Après trois ans de travaux, la Bourse de Bruxelles a rouvert ses portes le 7 septembre. Construit au XIXe siècle selon les plans de l’architecte Léon Pierre Syus, ce haut lieu du patrimoine de la capitale réhabilité par le bureau Robbrecht & Daem accueille désormais le Belgian Beer World – qui plonge le visiteur dans l’histoire de l’une de nos spécialités, depuis le Moyen-âge jusqu’à nos jours. Des espaces de coworking sont également mis à disposition, sans oublier le Skybar qui offre une vue imprenable sur les toits. belgianbeerworld.be

Le vol chez Balmain juste avant les Fashion Weeks

Le 17 septembre, Olivier Rousteing, styliste star de Balmain, annonçait sur son compte Instagram que 50 pièces de la collection été 24 avaient été dérobées à quelques jours du défilé. La camionnette transportant les prototypes ayant fait l’objet d’un braquage. Ses équipes se sont mobilisées pour reproduire les looks sur base des patrons en moins de dix jours. Une enquête a été ouverte mais rien ne permet à ce jour de savoir ce que sont devenus les protos. Selon les experts, ces pièces ne peuvent être considérées comme de “vrais” Balmain car elles n’ont pas défilé. Elles n’auraient donc aucune valeur marchande. Ce genre de vol est rare: en 2011, c’était arrivé à l’Américain Marc Jacobs, dans un train, mais après le défilé.

L’élection de Julien Renault comme Designer de l’année

Le Vif Weekend a couronné le Français Julien Renault comme Designer de l’année. Basé à Bruxelles, ce créateur qui est aussi photographe ne cesse de confirmer son goût pour la simplicité, les couleurs naturelles et la précision, ce qui lui permet de concevoir des classiques intemporels. “J’aime l’idée que, lorsque quelqu’un entre dans une pièce, il ne remarque pas forcément tout de suite ce que j’ai créé : pour moi, cela signifie que ma création est réussie », a-t-il déclaré lors de sa consécration.

Octobre

L’arrivée des cosmétiques Glossier en Belgique

Glossier est désormais disponible en Belgique via son e-shop. Lancée en 2014 par Emilie Weiss, une ancienne journaliste beauté connue pour son blog Into The Gloss, la marque favorite de la Gen Y a longtemps misé sur la rareté pour se rendre encore plus désirable. Grâce à ses produits multi-usages, ses formules seconde peau et ses packagings « rose Millennials » instagrammables, elle a bousculé les codes de l’industrie cosmétique. Aujourd’hui sa très médiatique patronne pointée du doigt entre autre pour son management toxique a dû faire un pas de côté. Mais Glossier poursuit son ascension. glossier.com

L’apparition de Pamela Anderson sans maquillage

Lors des défilés Victoria Beckham et Vivienne Westwood, Pamela Anderson (56 ans) est apparue sans maquillage, une preuve d’audace remarquée qui lui a valu une pluie d’éloges sur les réseaux sociaux, notamment ceux de l’actrice Jamie Lee Curtis mais aussi d’Alicia Keys et de Selma Blair. La star d’Alerte à Malibu aurait décidé de renoncer au make-up suite au décès de son maquilleur en 2019. “Tout tient dans l’acceptation de soi, a-t-elle confié à la presse durant le Fashion Week de Paris. Je me lève le matin et ce qui se passe se passe. Parfois, c’est challengeant, il faut juste accepter que vous êtes belle”.

Le couronnement d’Igor Dieryck à Hyères

Un an après avoir été diplômé de l’Académie royale des beaux-arts d’Anvers, notre compatriote Igor Dieryck (24 ans) a réalisé un triplé gagnant lors de la 38e édition du Festival international de mode de Hyères. Il y a décroché – outre le Prix du public et le prix 19M Métiers d’Art décerné par Chanel -, le très prestigieux Grand Prix du Jury – Première Vision. Ce dernier a particulièrement salué la collection Yessir, inspirée par les uniformes du staff que l’on croise dans le hall des hôtels, où le jeune créateur originaire d’Arlon a travaillé comme réceptionniste pendant ses études. Igor Dieryck est depuis lors entré chez Hermès comme designer junior.

Novembre

Les 40 ans de Natan

La maison belge Natan fête ses 40 ans cette année, à la faveur d’une exposition inédite à l’espace Vanderborght, à Bruxelles, où son créateur Edouard Vermeulen donne à voir pas moins de cinquante robes couture. « C’est incroyable, je n’ai pas vu passer ces quarante dernières années. Je dis toujours que quand on aime, on ne compte pas », nous confie, à l’occasion de cet anniversaire, celui qui habille les reines et les princesses depuis 1983. L’installation est doublée d’un livre, riche de souvenirs et témoignages inédits.

Les résultats du Gault & Millau 2024

Toujours très attendus, les lauréats 2024 du Gault&Millau Belgique Luxembourg ont été dévoilés en grande pompe. Le prix du Chef de l’année revient à Maxime Collard, de La Table de Maxime, à Paliseul. « Celui-ci tire le meilleur de sa région pour son style de cuisine, une cuisine aux fondements classiques mais doublée d’une belle créativité », a déclaré le CEO du guide, Marc Declerck. Dans le trio de tête pour le pays, exit le Hof Van Cleve de Peter Goossens qui totalisait jusque-là une note de 19,5/20, puisqu’il change de propriétaire à la fin de l’année. On y trouve en revanche L’Air du temps à Liernu, Boury à Roulers et The Jane à Anvers. Trois adresses prisées parmi les 1385 recensées, dont plus de 170 nouvelles et 165 en progression.

Décembre

L’ouverture d’un hôtel super design en Suisse

Le 1er décembre, le Drei Berge Hotel a ouvert ses portes à Mürren, en Suisse. La particularité de ce petit établissement situé dan un patelin de 450 âmes de l‘Oberland bernois? Dirigé par le designer franco-marocain Ramdane Touhami, le lieu assume “seulement” 3-étoiles alors qu’il affiche une qualité qui en vaudrait 5, et des prix en conséquences justifiés par son style très design. Une manière de se départir des diktats imposés aux tout grands hôtels constellés qui se doivent d’avoir un room-service, des miroirs modulables et toute une série de normes standardisées. La fin d’un système?

La fin de la série devenue culte, The Crown

Le 17 décembre, Netflix diffusera l’ultime salve d’épisodes de sa célèbre série The Crown. Une plongée dans le début des années 2000, synonyme de l’arrivée très attendue de Kate Middleton, interprétée par Meg Bellamy. Dans les images opportunément dévoilées par la plate-forme, on découvre notamment la reconstitution d’un défilé de mode de la créatrice Charlotte Todd auquel l’actuelle princesse de Galles a participé pendant son cursus à l’université de Saint Andrew. La tenue – estimée 50 euros à l’époque et depuis vendue aux enchères pour plus de 125000 euros – aurait particulièrement capté l’attention de l’héritier du trône.

