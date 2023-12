Livres: les coups de cœur romans de la rédaction à lire au coin du feu

L’histoire: Tous les chroniqueurs judiciaires se sont déjà vu poser cette question : « Comment fais-tu pour dormir la nuit ? » Ce livre est la réponse de l’une d’entre eux, Élise Costa, qui s’attarde sur les détails et explore les rouages d’une justice aussi implacable que fascinante. Mais alors, avec la nuit vient le doute. Pourquoi on aime: S’il est tout à fait compréhensible d’avoir des auteurs fétiches, dont on attend chaque nouvel ouvrage avec impatience, cette anticipation admirative est aussi d’application pour les maisons d’édition.

En l’occurrence, Marchialy, dont chaque nouvelle parution est comme une fenêtre vers un univers fascinant et inconnu, et la promesse de tourner chaque page en se sentant un peu plus érudit. Et passionné, aussi, car cette jeune maison d’édition française « raconte le réel », et ses livres de non-fiction se lisent comme des romans drôlement bien ficelés.

À l’image de ces Nuits que l’on choisit, donc, plongée vertigineuse dans l’univers des chroniqueurs judiciaires. Sillonnant les palais de justice à travers la France, la journaliste Élise Costa, créatrice du podcast Fenêtre sur cour, suit les affaires criminelles les plus médiatiques de France. Et livre en 216 pages une approche des coulisses des faits divers, qui questionne notre fascination collective pour le true crime mais est aussi et surtout un passionnant portrait de femme. Une parution réussie de plus pour Marchialy, où l’on pioche allègrement parmi les titres pour se constituer une bibliothèque atypique et maline. Si d’aventure, vous deviez rester sur votre faim après les nuits d’Elise, Le Faussaire de Salt Lake City est un bijou, tout comme Le voleur de plumes.