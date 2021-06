La dernière fois que le roi Willem-Alexander des Pays-Bas et son épouse Maxima se sont assis sur la banquette de leur carrosse doré, c'était un jour d'automne en 2015, lors de la cérémonie traditionnelle d'ouverture du Parlement.

Près de six ans plus tard, le carrosse et le monarque étaient brièvement réunis jeudi dans un musée d'Amsterdam, où la somptueuse voiture à chevaux tout juste rénovée trône comme pièce maîtresse d'une exposition sur le passé colonial des Pays-Bas.

Le carrosse, appelé le "Gouden Koets", est au centre d'un débat sur l'esclavage et le racisme. En cause, une décoration sur son flanc gauche représentant des hommes noirs agenouillés devant leurs maîtres blancs, dont une jeune femme sur un trône représentant les Pays-Bas, à qui ils remettent du cacao et de la canne à sucre.

Sur la peinture, appelée Hommage des colonies, on voit également un jeune homme blanc donner un livre à un garçon noir, une scène dans laquelle le peintre Nicolaas van der Waay a dit en 1896 avoir représenté la "civilisation".

Vanaf vrijdag 18 juni kunnen bezoekers zich vergapen aan de gerestaureerde Gouden Koets op de binnenplaats van het @AmsterdamMuseum. Historisch Nieuwsblad nam alvast een kijkje bij de tentoonstelling over het omstreden rijtuig. https://t.co/NPsy8ClhjH pic.twitter.com/Rghjdj2V65 — Historisch Nieuwsblad (@HistorischNwsbl) June 17, 2021

Le carrosse, doré à l'or fin, utilisé par la famille royale pour des baptêmes, mariages et autres occasions, est devenu "un objet de controverse", affirme Margriet Schavemaker, directrice artistique du Musée d'Amsterdam. Les représentations "dépeignant le passé colonial néerlandais met mal à l'aise un grand groupe de personnes aux Pays-Bas", explique Mme Schavemaker devant des journalistes.

The Dutch royal Golden Coach (#GoudenKoets) has become the latest victim of the ongoing assault on European culture. Instead of even looking for a compromise over the "colonial artwork" on the vehicle, the cherished national symbol will simply be retired to a museum. Pathetic. pic.twitter.com/g4je552jC9 — PanEuropeanMovement (@EuropeanPan) September 9, 2020

Perspectives divergentes

Une restauration complète du carrosse a démarré en septembre 2015, peu après avoir transporté en grande pompe dans les rues de La Haye les membres de la famille royale jusqu'au parlement, lors d'une journée festive et traditionnelle sous les yeux d'un large public.

Le carrosse devait faire son grand retour pour les cérémonies officielles après avoir fait peau neuve, mais le gouvernement a décidé de marquer le pas à cause de la controverse, et a choisi de l'exposer au musée.

Aux Pays-Bas, comme dans d'autres pays européens, le débat récurrent sur le passé colonial et l'esclavage a ressurgi après le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis. Le sujet est actuellement abordé dans divers musées, dont le Rijksmuseum d'Amsterdam, qui a récemment ouvert une exposition intitulée Esclavage.

Le carrosse doré est à voir jusqu'au mois de février au Musée d'Amsterdam, "pour que chacun puisse se faire sa propre opinion", indique Mme. Schavemaker. "Il doit y avoir une place pour des perspectives divergentes. Les gens ne seront pas d'accord les uns avec les autres", observe-t-elle.

Cela ne veut pas dire que le musée est "neutre" dans le débat, souligne-t-elle. En 2019, il a officiellement abandonné l'utilisation du terme "siècle d'or", période de prospérité néerlandaise grâce au commerce maritime aux XVIe et XVIIe siècles.

Magnifique

Le carrosse doré trône derrière une vitrine au centre du musée. Dans des salles attenantes sont affichées des opinions de différentes personnes sur la question et les origines de la voiture, offerte à la fin du XIXe siècle par les habitants d'Amsterdam à la reine Wilhelmina.

Le "Gouden Koets" carrosse royale des Pays-Bas, exposé © Belga Images

A l'époque, les opinions étaient déjà partagées sur la question de savoir si la famille royale devrait bénéficier d'un moyen de transport aussi opulent.

"Les gens ne savent-ils pas que de tels carrosses, qui correspondaient aux idéologies d'il y a 100 ans et plus, ne conviennent plus à notre époque ?", écrivait le journal militant De Locomotief en 1896.

Le Premier ministre actuel Mark Rutte a défendu la "magnifique" voiture. "Réécrire l'histoire en défigurant le Carrosse Doré, je n'y suis pas favorable", a-t-il déclaré, une citation affichée dans le musée.

Les gens ne savent-ils pas que de tels carrosses, qui correspondaient aux idéologies d'il y a 100 ans et plus, ne conviennent plus à notre époque ? Le journal militant De Locomotief en 1896.

Tous les regards sont désormais rivés sur le roi. Décidera-t-il de laisser le carrosse au garage, préférant utiliser son substitut, le carrosse de verre, moins cossu, utilisé ces dernières années?

Le monarque de 54 ans a déclaré l'année dernière à la télévision publique NOS que le carrosse doré faisait "partie du patrimoine culturel néerlandais", mais qu'il était important de combattre la discrimination. "Je porte attention au débat, bien que je n'y participe pas", a-t-il ajouté. "Une fois que le carrosse aura retrouvé toute sa splendeur, nous déciderons des prochaines étapes à suivre".

