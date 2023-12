Soie, laine, lingerie, denim: conseils d’experts pour (bien) entretenir ses vêtements

Entretenir son linge en respectant sa matière, c’est possible? 4 pros du prêt-à-porter nous donnent leurs tips pour conserver le plus longtemps possible et en bonne forme vos pièces favorites.

Comment et à quelle fréquence laver les sous-vêtements?

Tine Prophete vend de la lingerie et des maillots de bain chez Underwear, à Bruxelles.

“On croit souvent qu’il vaut mieux ne pas laver trop régulièrement son soutien-gorge. Pour la plupart des vêtements, c’est vrai, mais pour un soutien-gorge, c’est le contraire. Aucune autre pièce de votre dressing n’est aussi proche de votre peau. La plupart des gens en portent un pour le soutien justement et la tonicité, et en espaçant les lavages, des facteurs extérieurs affectent les fibres, l’élasticité et donc le soutien. Si vous ne faites qu’« aérer » votre lingerie, la transpiration, les peaux mortes et les résidus de crèmes pour le corps auront le champ libre. Ne portez pas un soutien-gorge plus de trois jours d’affilée et lavez-le tout de suite après. Si vous avez le temps, le lavage à la main est une option. Personnellement, j’estime qu’un programme de lavage délicat, à 30 degrés, est suffisant.

N’utilisez jamais d’adoucissant – pas besoin de fibres amollies dans un vêtement censé soutenir– et si vous lavez à la main, essorez toujours dans une serviette de bain, à nouveau dans le but de protéger les fibres. A la machine, ne lavez pas votre lingerie avec un jeans ou un vêtement muni de Velcro. Utilisez un sac de lavage pour que tout reste bien ensemble. Ajustez les bretelles après chaque lavage et laissez au minimum un poing d’espace libre dans le tambour de la machine – un conseil qui vaut d’ailleurs pour tous les cycles de lavage.

C’est difficile d’estimer la durée de vie d’un soutien-gorge en général parce que les modèles avec gros bonnets doivent offrir plus de soutien et sont donc plus sollicités qu’une bralette, mais si on fait alterner et qu’on lave régulièrement quatre ou cinq soutiens-gorge, ils tiendront en moyenne un an et demi. »

Comment laver la laine et éviter qu’elle ne bouloche ?

Justine Glanfield est designer en tricot et travaille surtout pour des maisons de mode comme Burberry et Lacoste. Elle est la cofondatrice de The Knit Archive, une archive du tricot dont les marques s’inspirent.

“Le fait que la laine bouloche est la conséquence des frottements sur une fibre naturelle. Mais c’est aussi lié à la qualité : une laine tricotée de manière plus lâche pèse moins lourd et est donc moins chère, mais dans un tricot plus lâche, les fils ont plus d’espace pour bouger et la matière va donc pelucher plus rapidement. La laine de qualité a souvent des poils plus longs et donc moins d’extrémités qui vont s’effilocher. Comme un rasoir électrique anti-bouloches élimine certes les bouloches mais abîme aussi la matière, je coupe les grandes bouloches comme celles de la laine d’alpaga avec des ciseaux. Pour le reste, j’utilise très prudemment une lame de rasoir. Placer un pull au congélateur pour éliminer les peluches, ça ne marche pas.

J’utilise la surgélation seulement contre les insectes et leurs œufs. J’ai une peur terrible des mites, donc chaque pièce vintage destinée à The Knit Archive passe d’abord trois semaines au congélateur avant d’intégrer la collection. En principe, une semaine suffit. Placer toujours vos vêtements dans un sac plastique – détacher un pull congelé, ce n’est pas évident du tout.

Vu que les mites n’aiment pas la lumière, il vaut mieux ne pas ranger la laine dans les recoins sombres. Suspendez-la de temps en temps dehors et accrochez dans l’armoire des plaquettes de bois de cèdre. Les mites n’aiment pas non plus l’encre : j’emballe mes pulls les plus chers dans du papier journal, même s’il vaut mieux ne pas le faire pour des vêtements clairs, pour éviter les transferts d’encre.

Je lave mes propres vêtements en laine à la machine en utilisant le programme spécifique. Les nouveaux appareils sont tellement sophistiqués que ces programmes sont le plus souvent parfaits: la température est stable, pas de risque de rétrécissement dans une eau trop chaude. Après le lavage, j’essore l’excédent d’eau avec une serviette et je laisse sécher à plat, parce que la laine a tendance à s’élargir si on la suspend mouillée. Le rangement se fait aussi à plat. »

Comment prendre soin de la soie?

Florence Cools est conceptrice et cofondatrice de La Collection, une marque de mode belge utilisant de nombreuses matières de luxe comme la soie dans ses collections.

« La soie est la meilleure des matières pour votre peau : anti-allergénique, antibactérienne, et grâce à ses propriétés de régulation de la température, elle vous apporte de la chaleur en hiver et de la fraîcheur en été. Cela étant dit, l’eau et la soie ne font pas bon ménage. Je déconseille de courir sous la pluie : les gouttes vont laisser des cernes. C’est pour cela que je recommande de toujours apporter ses vêtements en soie au pressing. Pour limiter les coûts, perso, je porte souvent un débardeur en coton sous une robe en soie : comme ça, c’est cette couche-là qui va capter la sueur et non la robe. Une fibre naturelle comme la soie est en plus très respirante, et il vaut dès lors mieux ne pas porter un vêtement deux jours de suite mais en profiter pour le laisser s’aérer une journée.

La vapeur est une bonne solution, aussi bien pour rafraîchir que pour défroisser. Ne mettez jamais la matière en contact avec de la vapeur chaude et défroissez sur la face intérieur, cela permet d’éviter les dégâts d’une éventuelle goutte d’eau.

Si votre vêtement est censé rester dans l’armoire pendant un long moment, rangez-le bien lavé, comme la laine. Les mites sont attirées par les vêtements déjà portés. Remuez de temps en temps le contenu de votre armoire et suspendez-y des plaquettes de bois de cèdre. »

Comment conserver la forme et la couleur d’un jeans?

Ségolène Jacmin est la cofondatrice de Façon Jacmin, une marque de vêtements spécialisée dans le denim.

“La qualité du denim dépend de la densité du tissage et du nombre de bains de teinture que le tissu a effectué – plus il y en a eu, mieux c’est -, mais c’est sûr que le denim va toujours perdre sa couleur au fil des lavages. C’est une patine que certains apprécient et d’autres moins. Lavez votre jeans toujours sur l’envers pour éviter que le produit de lessive ne laisse des traces blanches. Ne lavez jamais à plus de 30 degrés et n’utilisez pas d’adoucissant mais du vinaigre : ça adoucit le linge, ça fixe mieux la couleur indigo et en plus c’est bon aussi pour la machine à laver. En ce qui me concerne, je ne lave mon jeans que lorsqu’il est vraiment taché. Si vous voulez juste rafraîchir la matière, le suspendre une petite journée dehors fait des merveilles.”

