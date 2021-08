Si proche et pourtant si dépaysante, Maastricht a tout pour plaire, d'autant qu'en plus d'une architecture charmante et d'un centre majoritairement piéton, elle regorge aussi de bonnes adresses. La preuve par dix.

Gourmandise, culture, shopping, nature... Maastricht a beau être relativement petite, elle a décidément tout d'une grande, avec l'avantage que, surface réduite oblige, toutes ces adresses peuvent être visitées lors d'une seule virée dans la jolie ville mosane. À vos itinéraires!

Pour se régaler

Sans chichis au marché

Sur le Markt, comme un pied de nez aux enseignes internationales de fast-food qui y ont pris leur quartier, des artisans de bouche installent leurs roulottes pour régaler les passants de spécialités asiatiques à déguster sur le pouce, bitterbalen brûlantes ou encore produits de la mer qui font frétiller le palais. Bon à savoir, chaque jeudi, Maastricht accueille également un marché bio gourmand à souhait dans le quartier du Wyck.

Plus d'infos ici.

Maastricht recèle de jolies adresses à découvrir © Canva

Saveurs ensoleillées chez Marres Kitchen

Dans l'écrin verdoyant d'une fondation d'art se cache un restaurant éponyme, le Marres, où une cuisine syrienne revisitée, qui fait la part belle aux légumes et herbes fraôiches, se savoure dans le cadre intimiste du restaurant, ou mieux encore si le temps le permet, au jardin. Irrésistible.

Capucijnenstraat 98, site Internet.

Expérience gastronomique au Beluga

Avec ses deux étoiles Michelin, le Beluga Loves You brille au firmament de la gastronomie grâce à une cuisine raffinée mais sans prétention et une approche résolument décomplexée de la haute cuisine. Entre références à Alice aux Pays des Merveilles en mise en bouche, mignardises oniriques et déco digne d'un magazine, l'adresse vaut la peine d'économiser pour s'y attabler.

Plein 1992 12, site Internet.

Le must si vous êtes plutôt bec sucré? Un détour par chez Luna Rossa, glacier disposant de plusieurs adresses dans le centre, et dont les différents parfums (menthe-chocolat, fruits, Snickers revisité...) sont aussi beaux que bons.

Pour les accros au shopping

Souvenirs atypiques chez Festen

Pourvue d'un following culte auprès des amateurs de déco semblant sortir tout droit d'une planche Pinterest, mais aussi des précieuses en quête de bijoux atypiques ou des fans de jolie papeterie, Festen est un concept store des plus réussis dont il est extrêmement difficile de ressortir les mains vides...

Minckelersstraat 1A, site Internet.

"Grandes marques à petits prix" chez PL-Line

Balmain, McQueen, Comme des Garçons, Balenciaga ou encore Saint Laurent sont réunis dans cette boutique qui revendique un parti pris pour le streetwear, mais de luxe s'il vous plaît. À ne pas rater en période de soldes, quand il est possible de s'y refaire une garde-robe siglée (presque) sans se ruiner.

Bredestraat 7, site Internet.

L'Asie à l'honneur chez HAE © DR HAE

Shopping et gourmandise chez HAE

Forte d'une sélection pointue d'objets de déco et petites oeuvres d'artistes indépendants venus des quatre coins du globe, cette boutique invite à prendre le temps de flâner... et de craquer pour l'une des spécialités asiatiques au menu, dont un savoureux mijoté de poulet à la japonaise.

Sint Jacobstraat 5, site Internet.

Pour se cultiver

Librairie Dominicanen

Régulièrement repris dans les classements des plus belles librairies au monde, ce rêve de papivore déroule des étalages de livres à perte de vue dans le cadre d'une église désacralisée. Photogénique à souhait, avec, en prime, une jolie sélection d'ouvrages en anglais pour celles et ceux qui ne maîtrisent pas (encore) la langue de Vondel.

Dominicanerkerkstraat 1, plus d'infos ici.

Sidi El Karchi s'expose chez Post + Garcia © DR Sidi El Karchi c/o Post + Garcia

Galerie Post + Garcia

C'est dans un écrin immaculé que cet espace dédié à l'art contemporain expose ses artistes, parmi lesquels Christo, Sidi El Karchi, Armando ou encore les Bao Brothers. Un espace dans lequel on admire les oeuvres mais où on peut aussi s'offrir de jolis tirages, à défaut d'avoir le budget pour une oeuvre d'art grandeur nature à domicile.

Avenue Céramique 17, site Internet.

Musée Bonnefanten

Entre expositions temporaires et collections permanentes, ce musée marie art ancien et contemporain dans un cadre atypique, qui accueille notamment sculptures médiévales, grand maîtres flamands mais aussi une collection pointue de minimalisme américain ainsi que d'Arte Povera italien.

Avenue Ceramique 250, site Internet.

Et pour une respiration bienvenue...

Le Stadspark

Soit parc municipal, en français dans le texte, un espace ombragé qui accueille notamment le festival de food-trucks TREK, quand les mesures sanitaires le permettent, et qui, le reste du temps, est l'endroit parfait pour se poser au son du gazouillis des oiseaux et prendre le temps de savourer l'instant présent.

Entrée par la Begijnenstraat ou le Maasboulevard.

