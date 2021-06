L'été est à nos portes. Et avec lui, le retour des jours ensoleillés où l'on peut (enfin) se retrouver autour d'un verre, ou d'un plat à partager. Pour cela, quoi de mieux qu'une terrasse perchée sur un toit, d'où admirer les plus belles vues de notre capitale? En voici 5, pour profiter du bon côté de la vie.

1. Soko Rooftop

C'est le petit nouveau de cette année. Enfin "petit"... Situé au onzième et dernier étage de "l'immeuble aux escargots" des Quatre Bras de Tervueren, il est l'un des plus vertigineux de la capitale. Sa terrasse perchée en bois nous offre une magnifique vue à 360 degrés sur la Forêt de Soignes, de quoi nous mettre au vert le temps d'un apéro, ou d'un dîner. Au menu : du vin, des cocktails, des bières, des Gin, ou encore des bulles. Et pour accompagner notre soif, une dizaine de tapas variés.

Le tout, dans une ambiance cool et décontractée, au rythme de DJ sets. Soko Rooftop, c'est sûr, c'est le nouveau place-to-be pour passer ses afterworks, ou ses brunchs du dimanche. A noter que les réservations se font uniquement via le site Internet.

Quand ? Tous les jours, de 17 heures à 23h30

Où ? 455, Mechelsesteenweg, à 1950 Kraainem. facebook.com/sokorooftop/

2. Jardin

Ouvert il y a tout juste un an, ce rooftop reste l'un des incontournables de cet été. Situé au dernier étage d'un bâtiment à deux pas de la Bourse, il nous offre l'une des plus belles vues panoramiques sur le centre de Bruxelles. Siroter un verre au son d'une musique branchée, ou commander de quoi grignoter sur une carte variée qui ravira tout le monde, voilà un beau programme.

Mais ce n'est pas tout. Le temps de l'été, l'endroit nous emmène une à deux fois par mois à son pop-up 'Jardin on Tour', et nous permet de découvrir deux autres terrasses perchées tout aussi incroyables dans la capitale. Si Jardin nous a déjà communiqué le nom du premier rooftop sur lequel il se posera du 17 juin au 20 juin - il s'agit du COOP, situé à Anderlecht - il a voulu garder le secret un peu plus longtemps pour le deuxième, mais nous a déjà promis un lieu exceptionnel, en plein centre du quartier européen.

Quand ? Tous les jours, de midi à 23h30

Où ? 7, rue du Marché aux Poulets, à 1000 Bruxelles. jardinrooftop.be/fr

3. The Rooftop by The 1040

Le rooftop du Sofitel Brussels Europe a fait peau neuve. L'hôtel 5-étoiles, situé place Jourdan, a transformé sa terrasse du 7e étage en brasserie moderne. Parfait pour les gourmets, l'endroit propose plusieurs formules all-in comprenant, selon les cas, champagne, vin blanc ou rosé, ainsi que différentes planches...et une place de parking gratuite. Derrière la planche The 1040, sous forme de bouchées, mais aussi d'huîtres Fine de Claire, se cache la cuisine de Jean-Philippe Watteyne, le chef consultant du restaurant The 1040. De quoi nous mettre l'eau à la bouche !

Quand ? Jeudis et vendredis : service de 17 heures à 20h30. Samedis et dimanches : services de 15h30 à 18h30 et de 19 à 22 heures

Où ? 1, place Jourdan, à 1040 Bruxelles. the1040.be

4. Perché

C'est devenu l'un des rooftops immanquables de la capitale. Ses deux terrasses en bois sont nichées au sommet de l'hôtel JAM, à Saint-Gilles. Aménagé par l'architecte d'intérieur belge Lionel Jadot, il promet une ambiance cosy et chaleureuse. Voire crazy au fil des heures.

Perché est l'un des meilleurs endroits pour admirer le coucher du soleil tout en profitant d'un moment autour d'un verre ou d'un repas à partager. Au menu, un large choix de cocktails, de vin et de mousseux, et une petite sélection de plats à grignoter sur le pouce. Tout cela avec un nouveau système de commandes online qui accélère considérablement la vitesse à laquelle vous serez servis. Le petit plus des lieux, c'est sa longue piscine, dans laquelle on glissera (juste) un doigt de pied pour se rafraîchir durant les chaudes soirées d'été.

Quand ? Tous les jours, de 15 à 22 heures.

Où ? 132, chaussée de Charleroi, à 1000 Bruxelles. rooftop-perché.be

5. Le Secret Rooftop Bar by Warwick Brussels

Plus si secrète que ça, cette adresse se trouve sur la liste des rooftops où absolument aller cet été. Lors de la saison estivale, l'hôtel fait apparaître son joyau caché : une terrasse de 150 m2, qui fait partie de la suite signature du dernier étage de l'établissement et se transforme en rooftop branché.

C'est au sixième étage de ce 5-étoiles que l'on découvre cet élégant bar haut perché, à la vue imprenable sur la Grand-Place. L'espace, muni de confortables canapés lounge et de chaises longues pliables, est parfait pour se prélasser durant les après-midi chauds d'été, en dégustant de bons cocktails rafraîchissants qui n'ont plus aucun secret pour eux...

Quand ? Du mardi au samedi de 16 à 22 heures.

Où ? 5, rue Duquesnoy, à 1000 Bruxelles. warwickhotels.com

Par Pauline Lemaire

C'est le petit nouveau de cette année. Enfin "petit"... Situé au onzième et dernier étage de "l'immeuble aux escargots" des Quatre Bras de Tervueren, il est l'un des plus vertigineux de la capitale. Sa terrasse perchée en bois nous offre une magnifique vue à 360 degrés sur la Forêt de Soignes, de quoi nous mettre au vert le temps d'un apéro, ou d'un dîner. Au menu : du vin, des cocktails, des bières, des Gin, ou encore des bulles. Et pour accompagner notre soif, une dizaine de tapas variés. Le tout, dans une ambiance cool et décontractée, au rythme de DJ sets. Soko Rooftop, c'est sûr, c'est le nouveau place-to-be pour passer ses afterworks, ou ses brunchs du dimanche. A noter que les réservations se font uniquement via le site Internet.Quand ? Tous les jours, de 17 heures à 23h30Où ? 455, Mechelsesteenweg, à 1950 Kraainem. facebook.com/sokorooftop/Ouvert il y a tout juste un an, ce rooftop reste l'un des incontournables de cet été. Situé au dernier étage d'un bâtiment à deux pas de la Bourse, il nous offre l'une des plus belles vues panoramiques sur le centre de Bruxelles. Siroter un verre au son d'une musique branchée, ou commander de quoi grignoter sur une carte variée qui ravira tout le monde, voilà un beau programme. Mais ce n'est pas tout. Le temps de l'été, l'endroit nous emmène une à deux fois par mois à son pop-up 'Jardin on Tour', et nous permet de découvrir deux autres terrasses perchées tout aussi incroyables dans la capitale. Si Jardin nous a déjà communiqué le nom du premier rooftop sur lequel il se posera du 17 juin au 20 juin - il s'agit du COOP, situé à Anderlecht - il a voulu garder le secret un peu plus longtemps pour le deuxième, mais nous a déjà promis un lieu exceptionnel, en plein centre du quartier européen. Quand ? Tous les jours, de midi à 23h30Où ? 7, rue du Marché aux Poulets, à 1000 Bruxelles. jardinrooftop.be/fr Le rooftop du Sofitel Brussels Europe a fait peau neuve. L'hôtel 5-étoiles, situé place Jourdan, a transformé sa terrasse du 7e étage en brasserie moderne. Parfait pour les gourmets, l'endroit propose plusieurs formules all-in comprenant, selon les cas, champagne, vin blanc ou rosé, ainsi que différentes planches...et une place de parking gratuite. Derrière la planche The 1040, sous forme de bouchées, mais aussi d'huîtres Fine de Claire, se cache la cuisine de Jean-Philippe Watteyne, le chef consultant du restaurant The 1040. De quoi nous mettre l'eau à la bouche ! Quand ? Jeudis et vendredis : service de 17 heures à 20h30. Samedis et dimanches : services de 15h30 à 18h30 et de 19 à 22 heuresOù ? 1, place Jourdan, à 1040 Bruxelles. the1040.beC'est devenu l'un des rooftops immanquables de la capitale. Ses deux terrasses en bois sont nichées au sommet de l'hôtel JAM, à Saint-Gilles. Aménagé par l'architecte d'intérieur belge Lionel Jadot, il promet une ambiance cosy et chaleureuse. Voire crazy au fil des heures. Perché est l'un des meilleurs endroits pour admirer le coucher du soleil tout en profitant d'un moment autour d'un verre ou d'un repas à partager. Au menu, un large choix de cocktails, de vin et de mousseux, et une petite sélection de plats à grignoter sur le pouce. Tout cela avec un nouveau système de commandes online qui accélère considérablement la vitesse à laquelle vous serez servis. Le petit plus des lieux, c'est sa longue piscine, dans laquelle on glissera (juste) un doigt de pied pour se rafraîchir durant les chaudes soirées d'été.Quand ? Tous les jours, de 15 à 22 heures.Où ? 132, chaussée de Charleroi, à 1000 Bruxelles. rooftop-perché.bePlus si secrète que ça, cette adresse se trouve sur la liste des rooftops où absolument aller cet été. Lors de la saison estivale, l'hôtel fait apparaître son joyau caché : une terrasse de 150 m2, qui fait partie de la suite signature du dernier étage de l'établissement et se transforme en rooftop branché. C'est au sixième étage de ce 5-étoiles que l'on découvre cet élégant bar haut perché, à la vue imprenable sur la Grand-Place. L'espace, muni de confortables canapés lounge et de chaises longues pliables, est parfait pour se prélasser durant les après-midi chauds d'été, en dégustant de bons cocktails rafraîchissants qui n'ont plus aucun secret pour eux... Quand ? Du mardi au samedi de 16 à 22 heures.Où ? 5, rue Duquesnoy, à 1000 Bruxelles. warwickhotels.comPar Pauline Lemaire