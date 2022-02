Le festival Bruxelles Art Nouveau Art Deco (BANAD) investira la capitale lors de trois week-ends entre le 12 et le 27 mars, mettant à l'honneur le patrimoine architectural et artistique bruxellois. L a sixième édition du festival promet d'être une édition XXL avec l'accès à une cinquantaine de lieux exceptionnels normalement fermés au public.Au programme : des visites guidées d'intérieurs privatifs, des conférences, des activités familiales, des balades inclusives, mais aussi une Foire d'objets et un Salon des restaurateurs.

Cette sixième édition est placée sous le signe du retour et de la reconquête, après deux années bouleversées par la pandémie de Covid-19. Chaque week-end sera consacré à une zone géographique de la capitale afin de faciliter la découverte de plusieurs lieux dans un même quartier. Les visiteurs et visiteuses pourront partir à la découverte d'une cinquantaine de lieux remarquables habituellement fermés au public.

Pour la première fois, les visites permettront l'accès à l'ancienne Banque Brunner (rue de la Loi), à l'ancien Institut Coppez (avenue de Tervueren) ainsi qu'à la maison-atelier du peintre Arthur Rogiers (rue Charles-Quint), sans oublier la Maison Van Hoof (boulevard Lambermont) ou encore l'ancien Hôtel de l'Administration de la Régie des Télégraphes et Téléphones (rue des Palais).

Hôtel Solvay © Photographe Voituron

Un programme de conférences a également été prévu avec notamment pour thème "Femmes artistes. Histoire de l'invisibilisation" qui évoquera les artistes méconnues qui jalonnent la sphère de l'architecture. Un colloque international sera consacré à l'architecte Art Nouveau Karoly Kos à l'Institut Liszt, le centre hongrois de Bruxelles. Le centre belge du Vitrail Pierre Majerus à Etterbeek accueillera, quant à lui, une conférence autour d'un patrimoine unique et fragile : les vitraux de Bruxelles.

Au cours du dernier week-end, les Urban Sketchers, une communauté internationale qui pratique le dessin "in situ", c'est-à-dire d'après l'observation directe de la vie urbaine et quotidienne, invitera des artistes à illustrer les lieux visités.

Pour la clôture, le BANAD a convié plusieurs artistes au café-théâtre "L'Os à moelle" pour une plongée burlesque et sensuelle dans les Années folles.

Cet événement est organisé par Explore Brussels et ses associations membres actives dans la promotion du patrimoine bruxellois.

Toutes les informations et le programme complet se trouvent sur le site www.banad.brussels. Attention les réservations se font à partir du 08/02. Et pour certains endroits, il s'agira de pas lambiner. Pour réserver c'est ici

.

Cette sixième édition est placée sous le signe du retour et de la reconquête, après deux années bouleversées par la pandémie de Covid-19. Chaque week-end sera consacré à une zone géographique de la capitale afin de faciliter la découverte de plusieurs lieux dans un même quartier. Les visiteurs et visiteuses pourront partir à la découverte d'une cinquantaine de lieux remarquables habituellement fermés au public. Pour la première fois, les visites permettront l'accès à l'ancienne Banque Brunner (rue de la Loi), à l'ancien Institut Coppez (avenue de Tervueren) ainsi qu'à la maison-atelier du peintre Arthur Rogiers (rue Charles-Quint), sans oublier la Maison Van Hoof (boulevard Lambermont) ou encore l'ancien Hôtel de l'Administration de la Régie des Télégraphes et Téléphones (rue des Palais). Un programme de conférences a également été prévu avec notamment pour thème "Femmes artistes. Histoire de l'invisibilisation" qui évoquera les artistes méconnues qui jalonnent la sphère de l'architecture. Un colloque international sera consacré à l'architecte Art Nouveau Karoly Kos à l'Institut Liszt, le centre hongrois de Bruxelles. Le centre belge du Vitrail Pierre Majerus à Etterbeek accueillera, quant à lui, une conférence autour d'un patrimoine unique et fragile : les vitraux de Bruxelles. Au cours du dernier week-end, les Urban Sketchers, une communauté internationale qui pratique le dessin "in situ", c'est-à-dire d'après l'observation directe de la vie urbaine et quotidienne, invitera des artistes à illustrer les lieux visités. Pour la clôture, le BANAD a convié plusieurs artistes au café-théâtre "L'Os à moelle" pour une plongée burlesque et sensuelle dans les Années folles. Cet événement est organisé par Explore Brussels et ses associations membres actives dans la promotion du patrimoine bruxellois..