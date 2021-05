Les infrastructures liées au vélo et aux déplacements durables font de Delft, aux Pays-Bas, la ville pionnière en terme de sécurité et de souhaits écologiques pour l'urbanisme de demain. Focus sur cette ville, précurseur en la matière depuis plus de 40 ans.

Le vélo est l'un des moyens les plus durables pour circuler en ville, mais il reste encore difficile pour les cyclistes du monde entier de se déplacer en toute sécurité et d'accéder à des infrastructures de qualité. Aujourd'hui, 90% de la population mondiale est exposée à un air pollué. La mobilité durable étant un enjeu majeur, une ville néerlandaise montre qu'il est possible de lutter contre ce fléau.

Aux Pays-Bas, Delft est l'une des villes pionnières en matière de mobilité durable. Dès les années 1970, la ville a mis en place des solutions alternatives à la voiture. C'est d'ailleurs ici qu'a été développé le premier réseau cyclable urbain.

Aux Pays-Bas, toutes les tranches de la population sont familières de la pratique du vélo : un quart de la population se déplace quotidiennement en vélo, contre 8% en moyenne au sein de l'Union Européenne. C'en est devenu un phénomène culturel qui présente bien des avantages.

Les villes où les gens marchent et roulent beaucoup à vélo sont des villes en bonne santé Bert van Wee, professeur de politique des transports à l'Université technologique de Delft

Dans le monde, les économies liées à l'utilisation du vélo en milieu urbain sont estimées à 90 milliards d'euros par an. Si vous êtes amoureux du vélo, la ville peut donc aussi devenir la destination touristique idéale pour visiter les plus beaux coins en deux roues.

