En images: les 12 plus belles réserves naturelles des Pays-Bas

Il est l'un des pays les plus densément peuplés au monde. Mais les Pays-Bas offrent aussi des paysages et des sites naturels formidables. Comme en témoignent ces parcs nationaux parmi les plus belles réserves naturelles des Pays-Bas.

Située le long de la mer du Nord, ce parc national affectionné par les peintres hollandais abrite de superbes paysages côtiers qui alternent dunes, villages et villes.