En Indonésie, une bibliothèque à ciel ouvert s'est nichée sous une voie rapide (en images)

LeVifWeekend.be Rédaction du VifWeekend.be

Des chants et des rires aigus couvrent un moment le bruit du trafic. A Jakarta, une bibliothèque pour enfants s'est nichée sous une voie rapide et attire toujours plus de monde malgré la pollution.