La Tchéquie, paradis pour skieurs et amateurs de thermes

Attention, les conditions de voyage s'appliquent également en République tchèque. Vous pouvez consulter les règles actuelles sur le site web du gouvernement fédéral.

Sports d'hiver

Les montagnes tchèques ne devraient pas déplaire aux amateurs de sports d'hiver. Début décembre, les stations de ski ouvrent leurs remontées mécaniques et les pistes sont prêtes pour le ski. Les plus grandes stations de ski de la République tchèque sont situées au nord et à l'ouest de la Bohême, dans les Monts des Géants (Krkono¨e en tchèque) et les Monts Métallifères. Bien que les domaines skiables en République tchèque ne soient pas aussi étendus que dans les autres pays alpins, c'est exactement la raison pour laquelle ils constituent une destination idéale pour les familles et les débutants. Les pentes douces sont très adaptées pour faire apprendre à skier. Pour les skieurs expérimentés, il y a toute de même des pistes plus difficiles, des snowparks avec des obstacles et des pistes de slalom avec mesure du temps.

Randonnée hivernale

La neige qui craque sous vos chaussures, l'odeur des pins et le silence. La République tchèque est une destination idéale pour une randonnée hivernale. Partout dans le pays, vous trouverez des sentiers de randonnée bien balisés le long des plus beaux points de vue.

Thermes

Se réchauffer par une froide journée d'hiver est parfaitement possible dans un spa ou un centre de bien-être. La République tchèque compte plus de 30 spas où vous pouvez vous immerger dans une eau riche en minéraux qui a un effet bénéfique sur le corps. L'eau de source contient des éléments tels que le calcium, le sodium ou le fer qui sont bons pour la santé. Dans différents hôtels spa, vous pouvez profiter de services bien-être et même de cures comme un bain de CO2 ou un enveloppement de boue.







Randonnée hivernale à Hrubá Skála, paradis de la Bohème. © Getty Hrubá Skála est l'une des villes rocheuses les plus célèbres de la République tchèque. Vous pouvez y voir d'impressionnants rochers de grès qui atteignent jusqu'à 55 mètres de haut. Un sentier pédestre mène du château de Hrubá Skála au château de Vald¨tejn. Vous passerez devant des formations rocheuses majestueuses et serez récompensé par des vues magnifiques.







Randonnée hivernale à la cascade de Mumlava dans les monts des géants © Getty La rivière Mumlava crée une chute d'eau de 10 mètres de haut près de Harrachov. En hiver, la chute d'eau se transforme en une statue de glace.







Randonnée hivernale au bord du lac glaciaire Cerné Jezero dans Le parc national de Sumava ou forêt de Bohême © Getty La forêt de Bohême, qui borde l'Allemagne, est connue comme le "toit vert de l'Europe". En hiver, ce toit est recouvert d'une épaisse couche de neige et les sentiers sont l'environnement idéal pour le ski de fond ou les raquettes. Nous vous recommandons la promenade le long du lac Cerné Jezero, près de la station de ski Spicák. L'itinéraire traverse de belles forêts de pins et mène à la cascade Bílá str,.







Skier à Klinovec © Getty Cette station de ski est située à la frontière avec l'Allemagne et dispose de 30 kilomètres de pistes de descente. Klinovec est relié au domaine skiable allemand de Fichtelberg et offre un forfait de ski commun.







Ski à Lipno © Getty Lipno est une station de ski familiale et accueillante, avec de nombreuses pistes bleues, un parcours dans les arbres et l'une des meilleures écoles de ski du pays. Lipno est situé au bord du lac Lipno où vous pouvez régulièrement faire du patin à glace en hiver.







Ski à Harrachova © Getty Harrachova est une station de ski située dans la partie occidentale des monts des géants, avec près de 8 kilomètres de pistes de ski. Harrachov est un agréable village de ski proposant un large éventail d'hébergements, de restaurants et d'activités hivernales







Le ski à Spindleruv Mlýn © Getty Cette station de ski a été nommée "meilleure station de ski de la République tchèque" pour la sixième fois consécutive.







Skier à Cerna Hora © Getty Cerna Hora - Pec est la plus grande station de ski de la République tchèque avec 50 kilomètres de pistes et autant de remontées mécaniques. Il se compose de six domaines skiables reliés par des pistes, des remontées mécaniques et des bus.







Karlovy Vary © Getty À vous trouverez l'une des plus grandes concentrations de sources d'eau chaude d'Europe. Karlovy Vary est la plus grande station thermale tchèque et aussi l'une des plus anciennes.







Marianske Lazne © Getty Cette station thermale s'est développée au XIXe siècle et fait partie du triangle thermal de Bohême occidentale (Karlovy Vary et Franti¨kovy Lázne sont les deux autres stations thermales). Mariánské Lázne est situé dans une zone forestière où vous pourrez faire de belles promenades.







Trebon © Getty La ville de Trebon est entourée d'étangs et ses Thermes sont spécialisé dans l'utilisation de la tourbe naturelle. Ce matériau est utilisé à des fins thérapeutiques et a des effets bénéfiques sur la peau et le système immunitaire.







Jáchymov © Getty Jáchymov, la plus ancienne station thermale au radon du monde, est située dans les monts Métallifères. L'extraordinaire effet énergétique de l'eau enrichie en radon est utilisé pour traiter les os et les articulations. Les Thermes sont situés à une altitude de 673 mètres, ce qui en fait l'un des plus hauts de la République tchèque.







Janske Lazne © Getty Janske Lazne est la seule station thermale des Monts des Géants. L'air frais de la montagne et les sources d'eau minérale forment une combinaison parfaite. L'eau thermale a une température de 28 degrés et contient du calcium, du sodium et du carbone.