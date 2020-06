Bruges donnera le coup d'envoi mercredi d'une campagne destinée à relancer le tourisme dans la Venise du Nord. Pour cette opération de communication, baptisée "Imagine Bruges", plus d'un million d'euros ont été dégagés.

En temps normal, Bruges accueille 8,3 millions de visiteurs par an. Mais la crise sanitaire liée au coronavirus est passée par là, réduisant ce nombre à peau de chagrin.

Le bureau de tourisme de Flandre occidentale Westtoer estime la perte pour la région de Bruges à 130 à 150 millions d'euros. La campagne lancée mercredi doit permettre de redresser la barre.

Le plan se poursuivra jusqu'à 2022, en différentes phases. Dans un premier temps, l'accent sera mis sur le tourisme intérieur ainsi que celui des pays frontaliers (Pays-Bas, France et Allemagne). Une phase ultérieure visera d'autres marchés comme le Royaume-Uni et des destinations plus lointaines.

L'attention sera surtout portée sur les séjours touristiques. "Le tourisme intérieur à Bruges représente 52% des visites touristiques dans la ville", a précisé le bourgmestre Dirk De fauw, qui se présentait pour la première fois en public après son agression le 20 juin dernier.

Nous nous concentrons aussi sur les pays frontaliers pour augmenter notre potentiel en termes de séjour de 18 à 70%

La campagne mettra en lumière les divers atouts de la ville sur les réseaux sociaux ainsi que les sites de la Ville et de son office de tourisme.

