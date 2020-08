Les visiteurs d'un jour pourraient être renvoyés chez eux.

Le maire de Knokke-Heist, Leopold Lippens, demande de ne pas se rendre sur la côte ce week-end. La ville prend également des mesures pour réduire l'agitation.

Amendes

La police prendra des mesures strictes en cas de violation des mesures pour lutter contre le coronavirus et infligera immédiatement une amende. Il est également possible que la station balnéaire refuse les visiteurs d'un jour si elle est trop fréquentée. "Toute personne qui enfreint les règles municipales ou les mesures pour lutter contre le coronavirus sera immédiatement condamnée à payer une amende", indique le bougmestre. Les visiteurs d'un jour seront détournés vers des plages situées en dehors du centre ou devront faire demi-tour. Les bars de la plage ne laisseront par ailleurs entrer que quelques visiteurs.

Visites d'un jour

Le maire déconseille également de venir à Knokke-Heist en train. "Quiconque voyage en train doit respecter toutes les règles et mesures", dit-il. Il y aura également des contrôles stricts à ce sujet.

