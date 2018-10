Le village provençal d'Ampus, un éloge aux liens sociaux

La chapelle de Spéluque, lovée dans le Plan - la plaine cultivée -, s'anime encore le dimanche, grâce à soeur Marie du Saint-Esprit. La sérénité des lieux, soulignée par un beau bâti roman daté du XIe siècle et une rangée de vieux arbres remarquables, nettoie le mental le plus coriace. La religieuse dominicaine a trouvé son chemin de vie?: sauver la chapelle et les terres alentour de plusieurs projets dénaturants... Tout un combat?! D'ingénieuses initiatives, telles le cl...