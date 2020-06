Les bus verts flibco signent leur grand retour sur les routes le 1er juillet afin de relier l'aéroport de Charleroi au centre-ville de Bruxelles. L'entreprise a pris des mesures afin de garantir la sécurité et la santé de ses passagers.

L'entreprise luxembourgeoise flibco a souhaité reprendre ses activités afin de servir les personnes qui souhaitent oublier le confinement et qui recommencent à voyager.

Comme dans tous les secteurs, de nouvelles mesures ont été prises afin de garantir la sécurité des passagers ainsi que leur santé. Les voici :

Le port du masque ou d'une protection faciale est obligatoire ;

L'entrée dans le bus se fait par la porte arrière.

Les tickets seront contrôlés sans contact afin de garantir la sécurité des passagers.

Du désinfectant pour les mains sera mis à disposition à l'entrée de chaque bus.

Les toilettes seront temporairement fermées.

Les bus sont nettoyés et désinfectés en profondeur quotidiennement.

Les navettes entre Brussels South Charleroi Airport et Bruges, Lille, Luxembourg, Gand, Namur, Arlon, Bastogne et Marche-en-Famenne restent suspendues jusqu'au 31 juillet. Les liaisons vers Charleroi au départ d'Anvers, Maastricht, Breda et Liège ne reprendront, quant à elles, pas jusqu'à nouvel ordre.

L'entreprise a profité du confinement pour revenir avec une offre encore plus confortable : 32 nouveaux bus silloneront les routes aux couleurs de la marque. En plus, du confort, les nouveaux bus permettent aux voyageurs de rester connecter via un accès gratuit au Wi-Fi. Chaque siège est manu d'un port USB pour charger notamment les téléphones portables.

L'entreprise luxembourgeoise flibco a souhaité reprendre ses activités afin de servir les personnes qui souhaitent oublier le confinement et qui recommencent à voyager. Comme dans tous les secteurs, de nouvelles mesures ont été prises afin de garantir la sécurité des passagers ainsi que leur santé. Les voici :Les navettes entre Brussels South Charleroi Airport et Bruges, Lille, Luxembourg, Gand, Namur, Arlon, Bastogne et Marche-en-Famenne restent suspendues jusqu'au 31 juillet. Les liaisons vers Charleroi au départ d'Anvers, Maastricht, Breda et Liège ne reprendront, quant à elles, pas jusqu'à nouvel ordre. L'entreprise a profité du confinement pour revenir avec une offre encore plus confortable : 32 nouveaux bus silloneront les routes aux couleurs de la marque. En plus, du confort, les nouveaux bus permettent aux voyageurs de rester connecter via un accès gratuit au Wi-Fi. Chaque siège est manu d'un port USB pour charger notamment les téléphones portables.