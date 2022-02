Ouvert jusqu'en août prochain, ce parcours de la Cité des sciences et de l'industrie, pensé par le chef Thierry Marx entre autres, invite à explorer notre rapport à la nourriture. Et c'est un régal!

Déjà, la Cité des sciences et de l'industrie en soi vaut une journée d'excursion parisienne. On y file en métro depuis le centre-ville et une fois sorti de terre, à la Porte de la Villette, on ne peut qu'être captivé par l'hypnotisante géode qui marque l'architecture de ce bâtiment aux lignes high-tech typiques des années 80.

A l'intérieur, plus d'une dizaine de parcours initient les enfants (et les plus grands) à la physique, à la robotique, à l'astronomie, à la botanique... Cerise sur le gâteau, c'est le cas de le dire, l'expo temporaire Banquet, un parcours immersif conçu avec le grand chef français Thierry Marx et plusieurs scientifiques, vient couronner cette visite ludique et éducative... et nourrir tant l'esprit que les sens.

Mise en bouche

Au menu, tout d'abord, une partie dédiée aux gestes culinaires et à la cuisine en général : tips de chefs pour réussir ses plats, théories des gestes parfaits de cuisine, vérités démontées au fil d'un quiz... On ne sait plus où donner de la tête tant il y a de petites activités interactives qui amusent, quel que soit l'âge. On a même vu une mamy se battre avec le fouet virtuel parce que ses oeufs (à l'écran) ne montaient pas aussi bien en neige que ceux de sa petite-fille ! On découvre aussi comment Thierry Marx et le physico-chimiste Raphaël Haumont développent les saveurs et textures du futur dans leur Centre français de l'innovation culinaire. Passionnant.

Volet suivant, le visiteur passe dans la partie "ultra-sensorielle" et est invité à prendre dans un distributeur, avec son ticket d'entrée, une madeleine colorée. On avoue avoir hésité un peu avant de la mettre en bouche se rappelant les dragées surprises de Bertie Crochue, dans Harry Potter, aux goûts parfois atroces. Mais on vous rassure, pas de mauvaise pioche: juste la démonstration que notre vue influence définitivement notre goût. On poursuit avec un atelier odeur, avec cette fois des fumets pas ragoûtants, mais pourtant prisés dans certaines contrées du monde, et une dégustation de chocolat qui évidemment fait mouche pour toute la famille.

Clou du repas

Le parcours se termine par une expérience immersive. Chaque spectateur s'assied autour d'une véritable table de banquet et est plongé dans une animation sonore et visuelle captivante. Artistes visuels, designers culinaires et spécialistes des technologie multimédias ont uni leurs forces pour cette projection hors normes, en guise de délicieux dessert.

La Cité des Sciences et sa géode. © Getty Images

Rassasié, on peut terminer la journée par une visite dans le parc de la Villette, qui entoure la Cité des sciences et de l'industrie. Un vaste espace où l'architecte Bernard Tschumi a disséminé ses "folies", une série de petits pavillons de couleur rouge vif aux architectures étonnantes, en guise de pousse-café.

La géode de la Cité des sciences et une des "Folies" architecturales de Bernard Tschumi. © Getty Images

Cité des sciences et de l'industrie, 30, avenue Corentin Cariou, à 75019 Paris. cite-sciences.fr Jusqu'au 7 août prochain.

Pour compléter la visite ou à défaut de pouvoirla découvrir sur place, les éditions Dunod - en collabaotion avec la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris - publient Les Aventuriers de la Cuisine, bande dessinée de Franckie Alarcon qui suit le brillant chef français Thierry Marx et le chimiste Raphaël Haumont, concepteurs de l'exposition Banquet. Ici le duo savant vient prêter main forte à un jeune binôme d'écoliers de 9 ans qui a reçu la lourde tâche de concocter un repas aux correspondants étrangers. Enfin, plus précisement d' "imaginer un menu équilibré qui plaira à des élèves venant d'à peu près partout en Europe". Une gageure. Et comment s'y prendre quand on n'y connait rien? C'est là que la science intervient, pour lever le voile sur la "magie" qui opère en cuisine, magie qui est en fait une série de réactions physico-chimiques. L'occasion aussi pour les deux spécialistes de nos assiettes de réatblir la vérité sur une dizaine de prétendues astuces de grand-mère pour cuisiner, qui sont en fait mensongères. Lumineux ! (AW) Les aventuriers de la cuisine, Thierry Marx, Raphaël Haumont, Franckie Alarcon, éditions Dunod Graphic, 2021. 15,90 euros.

