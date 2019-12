Une nouvelle vidéo des jumeaux pandas, Bao Di et Bao Meide, avec leur maman Hao Hao a été diffusée ce 1er décembre sur la page Facebook de Pairi Daiza. De quoi faire craquer les internautes.

Pairi Daiza diffuse à interval régulier des nouvelles de ses deux bébés pandas nés en été. Une nouvelle vidéo des jumeaux pandas, Bao Di et Bao Mei ("petit frère" et "petite soeur de Tian Bao"), avec leur maman Hao Hao a été diffusée ce 1er décembre. On peut se rendre compte que depuis leur naissance le 8 août dernier, les deux pandas ont bien évolué. De quoi ravir les internautes. Le 14 novembre, ils ont passé avec succès le cap crucial des 100 jours. Les bébés pandas géants sont en effet très fragiles à leur naissance.

HaoHaoBaoDiBaoMei 🐼+🐼+🐼=❤️❤️❤️ Geplaatst door Pairi Daiza op Vrijdag 29 november 2019

C'est l'occasion aussi pour le parc animalier d'annoncer ses festivités hivernales du 14 décembre au 5 janvier. " Le Jardin des mondes se drapera de ses plus beaux atours et vous proposera des activités inédites ! Patinoire flottante, illuminations par centaines, marché gourmand, et plein d'autres surprises ! Il paraît même que le père Noël aurait invité Bao Di & Bao Mei (les bébés pandas) à se joindre aux festivités !", peut-on lire sur la page Facebook de Pairi Daiza.