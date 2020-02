Pour beaucoup, voyager est synonyme de classe économique, de mauvaise restauration, d'inconfort et d'ennui. A l'heure du flygskam - cette honte de prendre l'avion liée aux préoccupations climatiques - certaines compagnies aériennes sont bien décidées à mettre le paquet sur leurs prestations. Le quotidien américain USA TODAY vient de publier son classement des meilleures compagnies aériennes, dans diverses catégories. Afin de vous aider dans la planification de votre prochain voyage, voici celles qui tirent leur épingle du jeu.

Meilleure restauration

. © Getty Images

. © Getty Images

10. Turkish Airlines

Si les menus changent au fil des saisons et que certains vols dits "selects" disposent d'un chef privé pour cuisiner vos plats à 30.000 pieds d'altitude, les voyageurs des vols traditionnels sont pas pour autant en reste. Durant les vols longs courriers, les passagers bénéficient de menus composés de différents plats. Tandis que sur les vols plus courts, des sandwiches maison vous seront servis.

9. United Airlines

. © United Airlines

Repas élaborés en collaboration avec le projet Trotter pour les passagers premium et repas offert sur une majeure partie des vols internationaux, la compagnie ne lésine pas sur le service. A la tête des menus ? Deux chefs et un maitre sommelier engagés au sein de l'équipe.

8. Hawaiian Airlines

. © Hawaiian Airlines

Ici encore les menus sont confiés aux soins de chefs et de sommeliers. Quant aux rafraichissements, tout est typiquement hawaïen : bières de Maui Brewing, cocktails maisons d'On the Rocks et Café Lion.

7. Singapore Airlines

. © Singapore Airlines

Afin d'assurer un goût optimal à la nourriture, les plats sont cuisinés dans une cabine pressurisée au sein même de l'avion. Les passagers "premium" peuvent même présélectionner leur plat principal avant d'embarquer.

6. JetBlue

. © JetBlue

La compagnie propose une large gamme de collations et boissons de marque, tant sucrées que salées. Leur particularité? Tous les snacks sont sans noix. Et pour les plus gourmands, il est possible de commander au EatUp Café ou d'acheter une boîte de collations durant les vols plus longs.

5. Lufthansa

. © Lufthansa

Durant les vols longs courriers, les passagers peuvent profiter de repas composés de plusieurs plats et accompagnés de boissons alcoolisées ou non. Des collations sont également à disposition suivant la durée du vol. En classe économie premium, les plats vous seront servis dans de la porcelaine fine tandis que les passagers de première classe pourront se délecter de caviar et de repas à la demande.

4. Emirates

. © Emirates

Des plats inspirés de la destination et un menu servi aux côtés d'une sélection de vins ou spiritueux, c'est la promesse que la compagnie fait à chaque passager. Ceux-ci peuvent même savourer leurs plats en découvrant comment ils ont été concoctés et ce via l'écran de leur siège.

3. Air France

. © Air France

Un menu chaud un ou deux services selon la durée du vol, une sélection de vins et champagnes élaborée par le sommelier Paolo Bassa et un buffet à volonté de snacks et sandwiches durant les longs vols. Les enfants bénéficieront, eux, d'un repas spécial et pourront déguster les glaces composants le buffet.

2. Japan Airlines

. © Japan Airlines

Les plats sont élaborés en collaboration avec des restaurants populaires et de chefs émergents. Durant les longs vols, un buffet à volonté de friandises japonaises est proposé.

1. Air New Zealand

. © Air New Zealand

Et la palme revient à la compagnie néo-zélandaise et son menu en partenariat avec des chefs locaux et des sommeliers, afin de refléter au mieux la cuisine locale. Les repas chauds sont accompagnés de vins locaux et les passagers "Bussiness Premium", peuvent même se laisser tenter par des champagnes et des portos.

Meilleur divertissement

. © Delta Airlines

Voici le top 10 des compagnies offrant les meilleurs divertissements à leurs passagers:

10. Singapore Airlines

Le système de la compagnie bénéficie de plus de 1.800 options à la demande, incluant des films, séries ou encore des albums ou des jeux. Les passagers peuvent également répondre à leurs messages tout en bénéficiant du wifi à plus de 3.000 m d'altitude.

9. Virgin Atlantic

Vera, la plateforme de divertissement de la compagnie américaine dispose également de films, séries et autres divertissements. Les passagers peuvent également visionner des interviews de personnes d'influence, via la plateforme The List.

8. Lufthansa

A même les dossiers des sièges, des écrans tactiles offrent une multitude de nouveaux films, de livres audios ou de musiques. Les passagers des vols long-courriers bénéficient également des évènements sportifs en direct et d'une couverture médiatique de l'actualité.

7. United Airlines

Profitez de la bibliothèque United Private Screening sur vos écrans personnels ou vivez l'expérience du nouveau mode relax avec des options vidéo et audio en arrière-plan silencieux. Également disponible en 15 langues. Une expérience que la compagnie américaine offre à tous ses passagers, peu importe la classe choisie.

6. Emirates

Ici encore, plus de 4.500 chaînes sont à disposition des passagers, au même titre que des jeux et une couverture des actualités sportives et internationales. Autre avantage offert par la compagnie : deux heures de SMS gratuits ou 20 Mo de données sur le réseau wifi.

5. British Airways

Outre la bibliothèque de divertissement, British Airways met à disposition de ses passagers une connexion wifi et l'accès à plus de 7.000 journaux et magazines.

4. Alaska Airlines

A partir de leurs propres appareils ou de tablettes louées par la compagnie durant les longs vols, l'application Gogo Entertainment permet de choisir parmi plus de 400 films et 200 émissions gratuitement. De la même manière, les passagers peuvent également envoyer des SMS pendant les vols, et la compagnie aérienne est en train de mettre à niveau tous ses appareils pour une connexion wifi par satellite plus rapide.

3. JetBlue

Chaque siège de chaque vol de la compagnie est connecté au wifi haut débit, possède un écran tactile dans le dossier avec un accès à DIRECTV, Sirius XM Radio, Showtime et à une large bibliothèque de films.

2. Delta Air Lines

Les passagers profitent ici de divertissements grâce au programme Delta, disponible sur les écrans intégrés ou sur leurs appareils personnels. La compagnie propose aussi un accès à des films, des jeux et des chaînes de télévision telles que HBO et Showtime.

1. American Airlines

Télécharger et diffuser à partir de n'importe quel appareil sans avoir à disposer du wifi, c'est l'offre que met à disposition la compagnie aérienne pour ses passagers. Apple Music et la télévision en direct sont aussi disponibles gratuitement.

Meilleure classe économique

. © JetBlue

10. Cathay Pacific

Pour le plus grand confort et afin de rendre les vols plus plaisants, la compagnie a misé sur quelques extras tels que des espaces de stockage, des emplacements pour portables et ordinateurs ainsi que des appuie-têtes réglables et des écrans tactiles HD.

9. Virgin Atlantic

Wifi, 300 h de divertissement, 3 plats et une prise pour faire charger leurs appareils, tout est mis en oeuvre pour que les passagers en classe économique passent le plus agréable des voyages. La compagnie propose également trois niveaux d'économie : Light, Classic et Delight.

8. Singapore Airlines

Du coté asiatique, on mise sur des dossiers ergonomiques avec des appuie-tête à six directions pour un maintien optimal du cou, du divertissement sur écran HD, des ports USB et des zones de rangement additionnel.

7. Emirates

La compagnie dubaiote, présente dans tous les tops, n'échappe pas à sa réputation. Avec sa connexion wifi, son alimentation électrique dans chaque cabine et ses repas inspirés de la destination, elle se hisse à la 7e place du top. Autre avantage proposé, l'accès à plus de 4.500 options de divertissement.

6. Tap Air Portugal

Nouveau dans tous les classements confondus, la compagnie européenne se fait une place dans le milieu du classement grâce à ses sièges confortables et ses EconomyXtra cabines. Ces dernières, situées dans les premières rangées comprennent des compartiments à bagages, des ports USB ainsi que des porte-tablettes et plus d'espace pour les jambes.

5. JetBlue

Il s'agit de la compagnie américaine qui offre le plus d'espace pour les jambes dans ses cabines économiques. Les passagers peuvent aussi profiter de snacks et de boissons gratuites, d'un accès wifi dans tous les avions et DIRECTTV et Sirius XM Radio à tous les sièges.

4. Southwest Airlines

L'avantage de voyager avec cette compagnie ? Les sièges ont des accoudoirs plus minces et sont supérieures à la moyenne en matière de taille, avec environ 45 cm de largeur. Les passagers peuvent aussi faire enregistrer deux bagages gratuitement.

3. Delta Air Lines

Avec son propre écran tactile dans chaque siège de ses avions, la compagnie permet des vols plus agréables à ses clients. Et pour les plus exigeants, Comfort+, la formule économique premium de Delta Air Lines, offre encore plus de confort puisque les voyageurs disposent d'espaces de rangement, d'un kit de confort et de 7 cm supplémentaires pour allonger leurs jambes.

2. AirAsia

Autre nouvelle compagnie aérienne qui fait son apparition dans le top. Ici, l'offre est véritablement personnalisée puisque les passagers peuvent sélectionner des sièges dans un espace où il n'y a pas d'enfant, l'éclairage est plus doux et les repas servis plus rapidement. Autre particularité présente dans l'ensemble des appareils, les sièges sont en cuir et avec un espace de 71 cm

1. American Airlines

Encore une fois, la compagnie américaine prend la tête du classement et cela se comprend. Avec son offre premium comprenant des sièges en cuir réglables pour plus d'espaces au niveau des jambes, son alimentation électrique dans les sièges, ses ports USB et ses kits d'agrément, Americain Airlines se démarque des autres compagnies.

Valentine Fairon

