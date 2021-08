Entre adresses pointues et jeunes talents qui tentent leur chance, une avalanche de nouvelles boutiques vous attendent à Knocke.

Heavenly

Grâce à l'ouverture d'un magasin sur la place Rubens, la boutique multimarques Heavenly vous accueille désormais sur trois sites à Knokke-Heist. Outre la marque maison, colorée et tendance, on trouve également des marques telles que Samsøe & Samsøe et Sissel Edelbo, ainsi que la collection belge de plage et de villégiature Mon ange Louise.

Place Rubens 571, heavenlycollection.be

© DR

Poppy Rose

Chez Poppy Rose, Nancy Triempont propose des vêtements pour les femmes qui aiment les marques italiennes et la dolce vita. Les articles et gadgets de décoration intérieure ne sont pas oubliés. Le choix délibéré d'en faire une expérience d'achat s'est traduit par un intérieur rose saisissant.

Avenue Lippens 293, @poppyrose_knokke

© DR

Pastell Fashion

Après un premier magasin à Roeselare, Astrid Debou de Pastell Fashion était déjà présente à Knokke-Heist avec un pop-up. Entre-temps, elle y a ouvert une deuxième boutique permanente. Avec des marques telles que Yaya, Freebird, NA-KD et Soaked in Luxury, elle se concentre sur les must-haves intemporels pour les femmes.

Avenue Lippens 166, pastellfashion.be

J&Joy

Autrefois une marque de polo pour hommes, aujourd'hui une marque pour toute la famille : le Belge J&Joy en a parcouru du chemin depuis 2006. La cinquième boutique de Knokke-Heist, qui a ouvert en juin, propose des articles colorés inspirés par les voyages et d'autres cultures.

Avenue Lippens 334, jandjoy.com

Verso

Son succès a encouragé Verso Knokke à élargir sa gamme de vêtements et d'accessoires de créateurs pour hommes. Début juillet, le concept store a donc déménagé dans un nouvel emplacement sur la Kustlaan. Le magasin existant ne disparaît pas, mais lance un nouveau concept cet automne.

Kustlaan 67 et 121, verso.com

© DR

Simple Sophie

Teresa Farley-Nel et Guillaume Heller ont tous deux une prédilection pour l'élégance intemporelle et la qualité proche de l'artisanat. Leur label belge Simple Sophie a été créé en 2017 et propose principalement des pièces simples en cachemire durable. Le magasin de Knocke fête son premier anniversaire cet été.

Avenue Dumortier 9, simple-sophie.com

Sportif

Quasimodo

Après le magasin de Roulers, le spécialiste multimarque Quasimodo a également ouvert en avril un magasin à Knokke-Heist qui mélange des marques établies et émergentes pour hommes et femmes. Cet été, par exemple, il propose le label streetwear belge Black and Gold, qui s'intègre parfaitement à l'offre décontractée et sportive.

Avenue Lippens 212, quasi-modo.be

Brooklyn

En l'espace de quatre semaines seulement le magasin multimarque Brooklyn a fait peau neuve. Les magasins de Gand, d'Ostende et de Roeselare avaient eux déjà été relookés. L'intérieur frais s'inspire du quartier new-yorkais du même nom et offre une expérience de shopping cosmopolite avec une large gamme de pantalons, de jeans et de marques de denim.

Avenue Lippens 186, brooklyn.be

© DR

Sail Racing

Il n'y a pas de meilleur endroit que Knokke-Heist pour un magasin d'équipement et de vêtements dédiés aux sports nautiques, dit Vincent Thery de Sail Racing. Outre la marque suédoise du même nom, spécialisée dans les équipements de voile et les vêtements imperméables, vous trouverez également les chaussures de randonnée Fitwell, les sous-vêtements Billibet et les montres belges GMT et ADNA.

Avenue Lippens 150, sail-racing.be

© DR

Terre Bleue

Ce printemps, le magasin Terre Bleue de Knocke a déménagé dans un nouvel emplacement. C'est aujourd'hui l'une des boutiques les plus spacieuses de la marque belge, qui reste synonyme de vêtements confortables, décontractés et chics pour hommes et femmes.

Avenue Lippens 305, terrebleue.com

Enfants

Love by Jackie

Love by Jackie a commencé par être une boutique en ligne où Ellen Callant proposait le genre de vêtements qu'elle aimait pour sa propre fille Jackie. Soit souvent des couleurs pastel avec beaucoup de fleurs. Après la boutique de la Van Bunnenlaan, elle a ouvert début juillet une deuxième boutique à la Van Bunnenplein, avec des vêtements de rêve pour les enfants jusqu'à six ans. Vous pouvez également y établir une liste de naissance.

Van Bunnenplein 24, lovebyjackie.com

Mimi Baby

En août 2020, Mimi Baby a ouvert une nouvelle succursale à Knocke. La marque a désormais dix-huit magasins pour bébés. Dresser une liste de naissance, choisir des dragées pour le baptême ou commander un faire-part de naissance : la boutique de Céline Gekhiere et de sa soeur Delphine a tout prévu. Les amateurs d'objets personnalisés trouveront des couvertures et des accessoires issus de l'atelier de couture de Mimi Baby.

Dumortierlaan 21, mimibabyknokke.be

© DR

Accessoires

Baskania

Depuis avril, la maison de joaillerie anversoise Baskania est également présente sur la côte. Tous les bijoux et la ligne de montres exclusives sont fabriqués dans leur propre atelier avec des pierres précieuses soigneusement sélectionnées et de l'or 18 carats.

Kustlaan 73, baskania.be

Maison De Greef

La Maison De Greef, depuis 1848 une référence en matière d'horlogerie à Bruxelles, est présente à Knokke-Heist depuis l'hiver dernier. Arnaud et Jacques, membres de la sixième génération, proposent leurs propres créations de bijoux, ainsi que des merveilles de créativité de grandes marques telles que A. Lange & Söhne et la société belge Ressence.

Kustlaan 179, maisondegreef-knokke.be

© DR

Colman

Le célèbre bijoutier d'Anvers et de Bruxelles a ouvert une tout aussi luxueuse succursale à Knocke. Les classiques retravaillés de la marque Bare du créateur de bijoux anversois Dries Criel, et le sport-chic des marques de montres telles que Tudor et Tag Heuer y sont tout à fait à leur place.

Elizabetlaan 17, colman.be

Van Esser

Dans la famille Van Esser, spécialiste en bijouterie et horlogerie, la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Tout comme le magasin de Maaseik, celui de Knokke-Heist est dirigé depuis 2010 par un fils d'Eric Van Esser. L'intérieur a lui été conçu par Pauline Vanthournout, connue pour son travail pour Chanel.

Elizabetlaan 5, vanesserbelgium.com

Design

Heytens

Le spécialiste des rideaux a dévoilé un tout nouveau concept cette année : en plus des magasins spacieux existants à la périphérie de la ville, la chaîne belge ouvre désormais des magasins franchisés plus petits dans différents centres-villes pour des stores et des rideaux sur mesure. Knokke-Heist est le premier du genre.

Elizabetlaan 104, heytens.be

RR Interieur

L'automne dernier, Rik et Sylvie Ruebens ont emménagé dans un nouveau bâtiment situé dans la Natiënlaan, conçu comme une maison luxueuse où vous découvrirez la crème du design italien et scandinave, de jeunes talents belges et une toute nouvelle collection en collaboration avec le décorateur et styliste Jean-Philippe Demeyer.

Natiënlaan 123, rrinterieur.be

© DR

Gommaire

L'entreprise belge Gommaire vend ses meubles et d'objets d'intérieur en matériaux naturels dans le monde entier. Manquait encore un concept store, une vitrine pour illustrer sa vision et ses nouveaux projets. C'est aujourd'hui chose faite. Les chasseurs de trésors y trouveront, entre autres, des verres soufflés à la main, des paniers tressés, des objets en céramique, des coussins et des lampes de table.

Kustlaan 110, gommaire-conceptstore.com

Veja Badkamers

Serviettes de bain d'Abyss & Habidecor, cosmétiques végétaliens de Self et accessoires de salle de bain luxueux de Deco Walter : la nouvelle succursale de Veja Badkamers ne se limite pas à des conseils sur la rénovation de la salle de bain. De nombreux produits pour la salle de bains peuvent être trouvés en exclusivité dans ce magasin, qui a ouvert l'année dernière.

Dumortierlaan 46, vejabadkamers.be

© DR

Codimat Collection

Le luxe à la française de Codimat Collection inspire artistes, designers et architectes. C'est sans doute pour cela que les tapis sur mesure de la marque ornent d'innombrables adresses prestigieuses telles que la Maison Blanche et les podiums des maisons de couture.

Kustlaan 158, codimatcollection.com

Marie-Marie

Après des magasins temporaires durant les étés de 2018 et 2019, la marque anversoise de linge de lit et de bain Marie-Marie s'est installée définitivement à Knokke-Heist. Les couettes, les édredons et les articles de salle de bains de la collection maison y sont complétés par d'autres marques telles que Mikmax, Aquanova et Compagnie de Provence.

Kustlaan 231, marie-marie.com

© DR

Exterioo

Pas seulement des meubles de jardin, mais tout ce dont vous avez besoin pour vivre davantage à l'extérieur : c'est, en résumé, l'idée derrière Exterioo, le nouveau concept de magasin d'Overstock Garden. Knokke-Heist a ouvert sa première agence à la fin de 2020.

Natiënlaan 217, exterioo.be

Beauté

Café Beauté

Outre un salon de beauté, Café Beauté est également un magasin de produits de beauté qui propose des marques belges telles que Cent pur et i.am.klean de la fondatrice Caroline Rigo. Contrairement à Hasselt, il n'y a ici pas de bistrot. On préfère mettre l'accent sur les traitements rapides avec, entre autres, un bar à sourcils et à ongles, un coin cils et des soins du visage express.

Dumortierlaan 6, cafebeaute.be

De Praktijk

Entraînement personnel, physiothérapie, orthophonie, amélioration de la peau ou perte de quelques kilos : tout est possible chez De Praktijk dans la Leenstraat. La boutique adjacente propose depuis 2018 la gamme complète des produits de santé RainPharma. Une deuxième boutique a ouvert ses portes à Dumortierlaan fin 2020.

Westkapellestraat 9 et Dumortierlaan 49, de-praktijk.be

© DR

The Glow Inn

Avant qu'elle n'ouvre l'institut de beauté The Glow Inn à l'automne dernier, Véronique Maeyaert était elle-même confrontée à des problèmes de peau. Cette expérience l'aide dans les analyses et les traitements de la peau qu'elle propose, ainsi que dans la sélection et la recommandation de produits de soins de la peau axés sur les résultats.

Paul Parmentierlaan 63-65, theglowinn.be

Alimentation

Pinot Wine & Dine

Un nouveau nom, un nouveau concept et un nouvel emplacement : le magasin de vin Bacchus est devenu Pinot Wine & Dine, un clin d'oeil au surnom donné à Tom Lansoght dans son enfance. À l'arrière de l'élégante boutique se trouve un bar pour tester les accords mets et vins.

Avenue Lippens 139, pinot-knokke.be

© DR

7 Streetfood,

Le Bar à Manger de Judestraat vient de lancer 7 Streetfood. Un restaurant à emporter qui propose une cuisine de rue raffinée et les plats les plus populaires du restaurant. La boutique propose également des fruits de mer et des sashimis. Les murs sont une galerie ou les artistes mettent leurs oeuvres en vente.

Ebbestraat 7, facebook.com/7streetfood

Habites

"La nourriture est notre carburant", affirme Diego Bragard, knokkois et footballeur amateur passionné, "alors il vaut mieux manger frais et sain". L'entrepreneur de 26 ans a récemment ouvert Habites, une adresse où l'on trouve des salades froides et des plats chauds faits maison, élaborés en concertation avec un diététicien. Outre les produits alimentaires locaux, Habites vend également son propre mélange de café, du thé et du granola.

Avenue Lippens 150, facebook.com/habitesknokke

Madame Kroket

Désormais officiellement artisane et recouverte de louanges, notamment par le chef étoilé Luc Bellings, Fabienne Schroetter, plus connue comme Madame Kroket, est depuis quelque temps déjà une adresse à ne pas manquer à Ostende. Depuis ce printemps, ses traditionnelles croquettes au crevettes, fromage, chorizo, homard et autres gourmandises ont également conquis Knocke.

Avenue Lippens 163, madamkroket.be

© DR

Gelateria Savini

Susanna et Gianluca Savini font goûter à Anvers d'authentiques glaces italiennes depuis 2018. Dans la seconde moitié de l'été, ils ouvriront également une Gelateria Savini à Knocke, avec des saveurs classiques comme la vanille et la pistache, des créations comme la ricotta aux figues et des options végétaliennes. Vous pouvez trouver la date d'ouverture exacte sur Facebook.

Avenue Lippens 85, facebook.com/gelateriasavini

Van Nueten Chocolates

Olivier Van Nueten, aujourd'hui âgé de 24 ans, était à 19 ans le plus jeune chocolatier du pays à avoir sa propre boutique (à Zeebrugge). L'année dernière, le fanatique de wakeboard a déménagé son atelier de chocolat Van Nueten Chocolates dans sa ville natale. Chocolats exclusifs faits sur mesure, sculptures en chocolat qui ressemblent à des objets de design, ateliers : les amateurs de chocolat sont prévenus.

Avenue Lippens 170, vannueten-chocolates.com

Lovely Foods

Le frigobox a été laissé à la maison ? Le tout nouvel atelier alimentaire Lovely Foods prépare des boîtes de plage saines que vous pouvez emporter à la plage en un rien de temps. Le menu comprend également des salades, des sandwichs et des coupes de fruits.

Lichttorenplein 7, lovelyfoods.be

Bubbels & Wine

Pas de bon vin sans une bonne histoire. Chez Bubbels & Wine, vous trouverez un large assortiment de vins et de champagnes italiens, espagnols et allemands, mais ils aiment aussi vous parler de leur origine et de leur utilisation optimale. Des cours de vin et des dégustations à thème sont également organisés.

Avenue Lippens 13-15, bubbels-and-wine.be

