Juste avant de plonger dans l'été et les vacances, voici déjà une petite mise en bouche de la belle saison qui s'annonce, avec trois initiatives qui nous ont tapés dans l'oeil.

L'île enchantée

Ancien repaire de pêcheurs et de pirates, Capri fait partie de ces lieux glamour qui, à l'instar de Saint-Tropez, ont attiré aussi bien les poètes que les cinéastes, les écrivains ou les créateurs de mode. Dans un tout nouveau livre préfacé par une certaine Brigitte Bardot, l'île italienne est auscultée par les petites histoires ayant fait sa légende, mais aussi par le biais de magnifiques photos peignant ses falaises, ses eaux cristallines, ses maisons blanchies à la chaux, ses statues, son inévitable Grotte bleue ou ses villas surplombant la baie de Naples. L'auteur y révèle même quelques secrets bien enfouis... à découvrir sur un transat, un apéro citronné à la main. Capri l'éternelle, par Jean-Pascal Hesse, éditions Gourcuff Gradenigo, 240 pages. Après cette longue période d'incertitude, l'heure de l'apaisement a sonné. Et il ne faut pas aller bien loin pour lâcher prise : en Savoie, le magnifique resort Les Arcs Panorama, propriété du Club Med, organise un séduisant séjour holistique au coeur de son paysage montagneux. Une " amazing week " en compagnie d'une dizaine de thérapeutes spécialisés en nutrition, méditation, acupuncture, médecine chinoise, microkiné ou arts martiaux, et qui auront à coeur de réparer chacun de vos petits pépins physiques ou psychologiques. Un cours de yoga en pleine nature, dans un havre de paix entouré d'épicéas, est également prévu. Salutations au soleil... et à l'été ! Infos et réservations : clubmed.be , du 4 au 11 juillet. Créée dans les années 30 afin de séduire les classes sociales à faibles revenus - notamment le monde rural -, la Citroën 2CV ne s'attendait pas à s'écouler à plus de 5 millions d'exemplaires et à devenir une voiture mythique. Aujourd'hui, dans le Vaucluse français, Sandrine et Laurent prêtent leurs exemplaires de collection à qui désire s'offrir une balade nostalgique de quelques heures ou d'un week-end. Elles s'appellent First Lady, Marguerite ou Jacinthe, et elles se louent avec ou sans chauffeur. Objectif : s'en aller faire ronronner le doux moteur de la Deuche à travers les vignes et les villages de la belle Provence... le toit ouvert et les cheveux au vent, peuchère ! location-deuche-forever.com