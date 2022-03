Voici les 30 villes européennes les plus ensoleillées d'Europe

Dans la ville espagnole d'Alicante, le soleil brille en moyenne 349 heures par mois. Cela en fait la ville européenne qui compte le plus d'heures d'ensoleillement par an. C'est ce qui ressort des recherches effectuées par le moteur de recherche pour les maisons de vacances Holidu au cours de la période comprise entre 2009 et 2021. Ils ont examiné les 300 zones les plus densément peuplées d'Europe. Sur la base des données de World Weather Online, Holidu a calculé le nombre moyen d'heures d'ensoleillement par mois. Ils ont également examiné la température annuelle moyenne dans ces endroits. Avec six villes espagnoles dans le top 10, ce pays obtient le meilleur score. La Sicile est également très ensoleillée : pas moins de trois villes de cette île italienne figurent dans le top 10.







Endroits ensoleillés © Getty 1. Alicante en Espagne : 349 heures de soleil par mois en moyenne, la température annuelle moyenne est de 19 degrés







Endroits ensoleillés © Getty 2. Catane en Sicile, Italie : 347 heures de soleil et 20 degrés.







Endroits ensoleillés © Getty 3. Murcia en Espagne : 346 heures de soleil et 20 degrés.







Endroits ensoleillés © Getty 4. Malaga en Espagne : 345 heures d'ensoleillement, 20 degrés .







Endroits ensoleillés © Getty 5. Messine en Sicile, Italie : 345 heures de soleil, 19 degrés.







Endroits ensoleillés © Getty 6. Valence en Espagne : 343 heures de soleil, 19 degrés.







Endroits ensoleillés © Getty 7. Nice en France : 342 heures de soleil, 17 degrés.







Endroits ensoleillés © Getty 8. Las Palmas en Gran Canaria, Espagne : 341 heures de soleil, 20 degrés







Endroits ensoleillés © Getty 9. Grenade en Espagne : 341 heures d'ensoleillement, 17 degrés







Endroits ensoleillés © Getty 10. Palerme en Sicile, Italie : 340 heures de soleil, 19 degrés.







Endroits ensoleillés © Getty 11. Séville en Espagne : 340 heures de soleil, 21 degrés.







Endroits ensoleillés © Getty 12. Saragosse en Espagne : 340 heures de soleil, 17 degrés







Endroits ensoleillés © Getty 13. Marseille en France : 339 heures de soleil, 17 degrés.







Endroits ensoleillés © Getty 14. Barcelone en Espagne : 339 heures de soleil, 18 degrés.







Endroits ensoleillés © Getty 15. Palma de Mallorca à Mallorca, Espagne : 337 heures d'ensoleillement, 19 degrés.







Endroits ensoleillés © Getty 16. Tirana en Albanie : 336 heures d'ensoleillement, 17 degrés.







Endroits ensoleillés © Getty 17. Rome en Italie : 336 heures de soleil, 18 degrés.







Endroits ensoleillés © Getty 18. Athènes en Grèce : 335 heures d'ensoleillement, 20 degrés.







Endroits ensoleillés © Getty 19. Madrid en Espagne : 335 heures d'ensoleillement, 18 degrés.







Endroits ensoleillés © Getty 20. Naples en Italie : 334 heures d'ensoleillement, 19 degrés.







Endroits ensoleillés © Getty 21. Bari en Italie : 333 heures de soleil, 19 degrés.







Endroits ensoleillés © Getty 22. Turin en Italie : 331 heures d'ensoleillement, 14 degrés.







Endroits ensoleillés © Getty 23. Valladolid en Espagne : 329 heures d'ensoleillement, 14 degrés.







Endroits ensoleillés © Getty 24. Sofia en Bulgarie : 327 heures d'ensoleillement, 12 degrés.







Endroits ensoleillés © Getty 25. Zurich en Suisse : 326 heures d'ensoleillement, 11 degrés.







Endroits ensoleillés © Getty 26. Vérone en Italie : 323 heures d'ensoleillement, 16 degrés.







Endroits ensoleillés © Getty 27. Lisbonne au Portugal : 321 heures d'ensoleillement. 18 degrés.







Endroits ensoleillés © Getty 28. Venise en Italie : 317 heures d'ensoleillement, 16 degrés.







Endroits ensoleillés © Getty 29. Milan en Italie : 313 heures d'ensoleillement, 16 degrés.