La question est légitime: est-il raisonnable de voyager dans un pays ou une région où des cas de coronavirus ont été détectés? Et la corrélative: où voyager sans craindre d'être contaminé par le coronavirus qui semble omniprésent?

Même si, à l'exception de la Chine, berceau du covid 19, de la Corée du Sud, ou peut-être du nord de l'Italie, pour laquelle le spécialiste belge réclame plus de contrôle, il est tout à fait possible de voyager dans les pays où des cas de coronavirus sont apparus. À condition de respecter les mesures de précautions préconisées par les différents ministères et l'OMS. Mais peut-être préférez-vous opter pour un pays ne présentant officiellement aucun cas à ce jour.

Il y a quelques jours, un tabloïd britannique recensait la liste de quelques destinations encore épargnées par le virus :"Même si les voyageurs sont préoccupés par leur envol vers les régions touchées, la bonne nouvelle est qu'il existe de nombreuses destinations de vacances très appréciées à travers le monde qui ne sont pas affectées", expliquait le média.

Entretemps, touchées par le covid19, certaines ont dû sortir de cette "prescription". Il reste toutefois des régions propices au tourisme, encore épargnées officiellement, à ce jour. Ainsi, en Amérique du Sud, le Pérou, la Bolivie, le Paraguay, le Panama, l'Uruguay ou le Guatemala ne comptent encore aucun cas officiel. Idem pour certaines îles, comme Maurice, La Réunion, la Martinique, Cuba, le Cap Vert ou encore Madagascar.

Panama City © Getty Images/iStockphoto

Reste exempte à ce jour aussi, l'Afrique du Sud, Namibie, Tanzanie, Botswana, Kenya, Gabon, Congo. Le nord du continent en revanche compte des cas avérés de contaminations, ainsi que le Sénégal où un premier cas a été détecté.

Enfin, si vous préférez la fraîcheur du Grand Nord, l'Alsaska et le Spitzberg, en Norvège compte parmi les territoires où le covid19 n'a pas pris corps.

Notez que cette liste peut et risque fort d'évoluer, et les pays évoqués peuvent à tout moment annoncer des cas de contamination. Il est aussi possible que des cas passent à travers les mailles du filet si les patients ne se manifestent pas, ce qui est en outre souvent lié au stade de développement du système de santé local.

Et même si aucun danger ne semble à l'approche, respectez les consignes des spécialistes diffusés par le Ministère des Affaires étrangères, sur place, mais aussi pendant les périodes de transit.

Rappel La contamination par le coronavirus 2019-nCoV se fait de personne à personne et la situation dans une région affectée peut évoluer rapidement. L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) conseille en particulier aux voyageurs malades, surtout s'ils sont âgés ou atteints d'une maladie chronique ou d'une affection sous-jacente, d'éviter de se rendre dans des zones touchées ou de différer leur départ. De manière générale, certaines mesures simples permettent d'empêcher la propagation des virus de la grippe, des coronavirus ou d'autres virus: - Lavez-vous régulièrement les mains - Couvrez-vous la bouche et le nez lorsque vous toussez et éternuez - Évitez les contacts étroits avec toute personne présentant des symptômes de maladie respiratoire (p.ex.toux et éternuements) Les avis de voyages pays par pays sont régulièrement mis à jour en fonction de l'évolution de la situation et des informations avérées disponibles. Chacune et chacun est invité à les consulter le cas échéant.

