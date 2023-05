5 choses à savoir sur Juliette Lévy, fondatrice d’Oh My Cream!

Passionnée de cosmétiques depuis l’adolescence, la Française Juliette Lévy a créé Oh My Cream! il y a dix ans. Un concept de boutiques-instituts dédié à la «clean beauty» qui compte 26 points de vente physiques ainsi qu’un e-shop très prisé des Belges. Une première adresse vient de s’ouvrir à Bruxelles.

1. Une passion

«Ado, je faisais des baby-sittings pour m’acheter des crèmes Sisley hors de prix, sourit Juliette Lévy. Je passais mon temps dans le Sephora des Champs-Elysées.» C’est lors d’un stage au Bon Marché qu’elle découvre la «clean beauty».

2. Une première boutique

Issue d’une famille d’entrepreneurs et diplômée d’une école de commerce, Juliette Lévy décide alors de lancer un site de vente en ligne de cosmétiques alternatifs. «Je travaillais depuis six mois sur le projet quand je suis tombée sur une boutique dans le quartier de Saint-Germain. Sur un coup de tête, je me suis lancée, confie-t-elle. On a ouvert en 2013, avant le site. Aujourd’hui, nous avons 26 boutiques, accueillant toutes une cabine de soins.»

© SDP

3. Un sourcing pointu.

Oh My Cream! regroupe une quarantaine de références soin et maquillage – Tata Harper, Augustinus Bader, Pai, Ilia… «Nous avons établi notre liste noire d’ingrédients, spécifie Juliette Lévy. Je refuse près de 99,90% des marques qui se présentent. Nous n’accueillons que 2 à 3 lignes par an. Je fonctionne au coup de cœur mais il faut que les produits soient efficaces et écoresponsables.»

4. Une marque

En 2017, Juliette Lévy lance son label qui compte désormais pour 20% des ventes. «Ce sont des basiques du skincare, pointe-t-elle. Des nettoyants, exfoliants, hydratants pour lesquels on n’a peut-être pas envie de payer le même prix que pour un sérum bourré d’actifs. Un moyen aussi de toucher une clientèle plus jeune, moins experte et moins engagée dans sa consommation beauté.»

5. Un succès jusqu’en Belgique

Après le Royaume-Uni, Oh My Cream! a choisi notre pays comme deuxième point de chute à l’étranger. «30% des ventes hors de France sur notre site proviennent de Belgique, se réjouit-elle. La consommatrice belge est sensible à la clean beauty et plus moderne que la Française dans son approche de la beauté. C’était naturel de nous implanter ici.» La première adresse, ouverte rue Dansaert, accueille aussi une cabine de soins. La seconde est attendue en juin dans le quartier Louise.