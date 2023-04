À l’Est, plein de nouveau

Notre expert ès flacons décortique les tendances et noie les idées reçues. Cette semaine, il s’en va vers la Slovénie et la Croatie, terres viticoles en plein essor.

Une culture florissante

Depuis la chute du mur de Berlin, les pays d’Europe de l’Est développent leur culture du vin avec frénésie, poussés par le progrès économique, la reprivatisation des domaines familiaux et la renaissance d’une tradition viticole séculaire. Aujourd’hui, deux pays sont en passe de devenir aussi réputés que leurs «collègues» d’Europe occidentale: la Slovénie et la Croatie, deux voisins formant une sorte de vignoble géant à la frontière de l’Autriche, de l’Italie et de la Hongrie.

Une terre propice

Bien sûr, les conditions météorologiques sont parfaites. Et si la culture viticole, ici, remonte à l’époque romaine, la région abrite de nombreux cépages uniques et de magnifiques terroirs: des sols de roches volcaniques, de granit et d’ardoise. Pourquoi donc ses vins restent-ils si discrets? La réponse est politique: sous le communisme, les viticulteurs étaient obligés d’apporter leurs raisins dans des caves communes où l’on produisait des vins anonymes, ce qui a beaucoup pesé sur leur motivation à produire des flacons de qualité.

En Slovénie

Les viticulteurs slovènes ont été les premiers, avant même la chute du mur, à refuser d’apporter leurs raisins aux caves communes. Ils voulaient produire leur propre breuvage, sous leur propre nom, convaincus de la qualité de leurs fruits. L’adhésion à l’Union européenne en 2004 et à la zone euro en 2007 a accéléré ce processus. Aujourd’hui, la Slovénie est surnommée la «Suisse de l’Europe de l’Est» en raison de sa prospérité… et de ses paysages.

En Croatie

La Croatie n’a pas traîné non plus. La sous-région de Slavonie (et non la Slovénie) est connue pour ses forêts de chêne destinées à la fabrication de fûts et de foudres. La bonne nouvelle? Le pays a rejoint la zone euro cette année, ce qui va favoriser l’exportation de ses vins…