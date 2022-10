À l’état sauvage

Si vous arpentez le Sentier des Douaniers, en Bretagne, vous risquez bien de vous y frotter. L’ajonc y pousse partout au risque de devenir endémique, raison pour laquelle sa cueillette raisonnée doit être encadrée. Ses propriétés cosmétiques ont depuis peu été découvertes. Ce qui offre de nouveaux débouchés à la fleur d’or des Bretons. Elle est aujourd’hui l’un des actifs stars de la ligne anti-âge Multi-Intensive de Clarins qui contre le relâchement cutané. La marque française confirme ainsi l’une des nouvelles tendances de l’industrie déjà observée chez Chanel et Caudalie. Au lieu d’aller chercher des ingrédients exotiques aux quatre coins de la planète, on s’approvisionne au plus près. En protégeant en prime la biodiversité locale.