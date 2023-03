Anges et déraison

La nouvelle a agité la Toile il y a une poignée de jours: le retour du fameux défilé Victoria’s Secret annoncé pour fin 2023. On se souvient que les anges de la sulfureuse marque de lingerie s’étaient brûlé les ailes un peu avant la crise sanitaire, suite à plusieurs scandales teintés de transphobie et de pédophilie. Sans compter que l’image de la femme sculpturale véhiculée par la griffe et ses mannequins aux corps dits «parfaits» commençait sérieusement à sonner faux dans notre société tendant vers plus d’inclusion. Les shows spectaculaires avaient dès lors été relégués aux oubliettes et les finances de l’entreprise avaient vu rouge. Terni, le label revient aujourd’hui avec un discours complètement lifté. Après avoir lancé des campagnes à grand renfort de tops plus size, transgenres ou même trisomiques, il promet un retour au catwalk qui «défendra les voix des femmes». Plein d’intentions bien louables de prime abord, mais que d’aucuns jugent caricaturales, voire hypocrites et intéressées. Et ils n’ont probablement pas tort… Alors que nous bouclons ce numéro Maillots, qui nous rappelle que nous serons bientôt matraqués dans nos storys Instagram, par des invitations à maigrir rapidement – et miraculeusement – pour afficher en juin un summer body, on vous propose en tous cas de prendre du recul. D’oublier les anges, peu importe vos mensurations et les leurs, et de vous aimer devant le miroir. Ciel, que ça semble facile!