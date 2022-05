Art de vivre

Bruxelles est capitale. Bruges, chargée d’histoire. Anvers, ville de mode. Et Liège alors? Traditionnellement associée à la fête, elle n’en est pas moins cultivée et férue d’art. La preuve en trois événements à ne surtout pas manquer.

Au fil de l’eau

Comment vivent les citoyens après les inondations meurtrières de juillet dernier? Et surtout: quelles sont les approches architecturales, urbanistiques et paysagères qui pourraient être adoptées pour leur rendre goût à la ville? C’est à ces questions que l’Institut Culturel d’Architecture Wallonie-Bruxelles répond dans son exposition FLUCTUATIONS, qui s’écoule dans un espace inédit de 300 m2 où voguent les stratégies de réconciliation du fleuve et des habitants. L’occasion de regarder d’un autre œil le rapport complexe qu’entretient Liège avec le risque submersif et de comprendre comment le flux de la Meuse a façonné la ville.

L’expo FLUCTUATIONS © sdp

Jusqu’au 6 juin. 54, En Feronstrée.

Joli parcours

L’objectif (audacieux) du projet Art au centre? Revitaliser le centre-ville de Liège par l’art, en faisant des vitrines des cellules commerciales vides le terrain de jeu d’artistes contemporains liégeois, belges et étrangers. Ou comment redéfinir le concept de «lèche-vitrines», en offrant aux badauds un parcours artistique gratuit et atypique qui réussit l’illusion d’optique de transformer la désertion des commerces en un point positif pour Liège.

Parcours et artistes sur artaucentre.be

Supplément d’âme

Ouvert en juin 2020 au cœur du parc d’Avroy, ce musée d’art contemporain aux airs de vaisseau amiral a repris le flambeau du MADmusée, et abrite en son sein la collection du Créahm. Soit une association dont l’objectif est de révéler et de déployer des formes d’art produites par des personnes handicapées mentales. Sans toutefois s’y limiter, le Trinkhall ayant choisi de fonder son projet muséal sur les arts situés, soit des créations aux frontières des mondes de l’art, de la philosophie et de la société. Vous préférez votre culture comme votre confiture, à savourer? Ne manquez pas le café du musée et sa terrasse irrésistible.

Au Parc d’Avroy. trinkhall.museum