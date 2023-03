Art décoratif

Les accessoires de la saison jouent la carte de l’ornement avec audace, des bijoux XXL aux souliers qui prennent toute la place. Plus qu’en être des détails, ils font la tenue et dictent l’allure.

1. La guêtre des étoiles

Définition même d’accessoire, les Big Red Boots du collectif new-yorkais MSCHF sont aussi importables qu’irrésistibles. Inspirées du personnage de manga Astro Boy, elles mettent des étoiles dans les yeux des modeuses alors même que de l’aveu de leurs designers, elles ne sont «pas du tout adaptées à la forme d’un pied, juste à celle d’une botte».

2. Supersize me

Après l’emballement pour le sac baguette et autres mini pochettes, la maroquinerie voit les choses en grand et ce sont des modèles au format baise-en-ville qui s’affichent aux bras des branchés. Vue chez Louis Vuitton, Prada, JW Anderson ou encore Bottega Veneta, la tendance séduit d’autant plus qu’elle est incroyablement fonctionnelle: fini la minaudière purement décorative, désormais, on a tout ce qu’il nous faut à portée de poignet. Et ce, au masculin comme au féminin.

3. Tête à chapeaux

Une hirondelle ne fait peut-être pas le printemps, mais un chapeau, bien, et de préférence, un bob s’il vous plaît. Après des incarnations hivernales en cuir, laine et autres tissus métallisés, le couvre-chef préféré des ados s’est affiché chez Alberta Ferreti et Etro, entre autres, avant de déferler dans les rues.

4. Faire abstraction

Pour aborder les beaux jours du bon pied, rien de tel que de chausser une paire de talons abstraits, plus sculpturale que pratique à première vue. Lancée par Loewe il y a quelques saisons, la tendance ne faiblit pas et se retrouve chez Dries Van Noten ou Sergio Rossi, mais aussi chez Camper, dont la sandale unisexe Kobarah est déjà annoncée comme la star du printemps.

5. À tous les cous

La saison signe le come-back de la cravate de papa. Ringarde? Allez donc dire ça à Kenzo, Moschino, Dries Van Noten ou Paul Smith, qui ne sont que quelques-uns des couturiers à l’avoir fait défiler dans sa version pré-tournant du millénaire: large, satinée et rayée.

