Bacalar, la lagune écotouristique

Des spots inspirés

Soit on réserve une place sur le catamaran, soit on explore le lac à son rythme, sur un kayak (tous les hôtels et auberges de jeunesse en louent). Los Rápidos est un site idéal pour pique-niquer et se baigner. Un peu plus loin, Rancho Alegre offre une alternative plus authentique. Comme on le disait plus haut, attention aux stromatolithes…

Facebook : RanchoAlegreBacalar

Installée dans un coin de jungle avec vue sur la lagune, La Playita propose une cuisine fusion sud-américaine en version viande, poisson, végétarienne ou végane – à arroser d’un mango mezcal aussi beau que bon avant de piquer une tête depuis le ponton.

laplayitabacalar.com

Chez Nixtamal, la carte arbore de délicieux poissons, fruits de mer et viandes grillées. Les végétariens, eux, peuvent se ruer sur un savoureux portobello farci à la patate douce, au fromage de chèvre et au chimichurri. L’explosive margarita jalapeña est à réserver aux palais les plus aventureux.

@nixtamalcocinaafuegoyceniza

Casa Hormiga est un élégant boutique-hôtel de 18 chambres aux tons grèges. Détour obligatoire par sa splendide piscine entourée de murs où s’insinue la végétation tropicale. A tester aussi: les rituels insolites, comme les cérémonies du temazcal et du cacao qui s’inspirent de la culture maya afin de combler le besoin de relaxation et d’autoréalisation…

casahormiga.com

L’hôtel Habitas Bacalar est ouvert depuis quelques mois. Ses bâtiments «ont été adaptés au paysage et non l’inverse», insiste la gérante. Les petites cabanes au toit pointu ont ainsi été installées au milieu de la végétation, une particularité qui se remarque dans les douches extérieures, où les plantes se faufilent à travers les orifices du sol. Le bar offre une magnifique vue sur la lagune: le coin idéal pour apprécier une cervesa Bacalar, bière locale enrichie en spiruline qui lui confère une surprenante couleur bleutée. Le restaurant In Siete propose principalement des plats végétariens, comme une salade à la mangue nappée de sauce aux cacahouètes, de pastèque et de concombre à déguster à l’ombre du toit en chaume. Comme dessert? Va pour un Yucatecan lime, un délicieux cake au cacao, basilic pourpre et zestes de citron vert. Quand les sept couleurs du lac se retrouvent dans l’assiette, c’est le paradis…

ourhabitas.com