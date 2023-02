barrique ibérique

Notre expert ès flacons sirote les tendances et noie les idées reçues. Cette semaine, il débouche du Ribera del Duero, cet intemporel trésor espagnol.

Climat extrême

Hivers glacials et étés brûlants, nuits fraîches et journées caniculaires, avec des variations de température saisissantes: telles sont les conditions extrêmes permettant d’élaborer des vins de premier ordre. Des liquides concentrés et puissants qui ne plaisent pas à tout le monde, et qui ont souvent besoin de plusieurs années de vieillissement avant d’atteindre leur plein potentiel.

Un succès fou

Au début des années 80, la région de Ribera del Duero était inconnue du monde viticole. Des raisins de cuve y étaient cultivés, mais vendus uniquement à d’autres régions. Les habitants peinaient à en vivre, contraints de planter aussi des céréales et des betteraves sucrières. Aujourd’hui? La contrée compte plus de 300 domaines prestigieux dont les vins sont vendus à des prix étourdissants sur toute la planète…

Intense cépage

Le cépage tempranillo, souvent appelé ici tinto fino, fait la fierté d’une région où il acquiert l’expression la plus intense et la plus puissante de toute l’Espagne. Il est parfois mélangé avec du cabernet sauvignon, par exemple. Et si on produit ici une majorité de vins rouges, quelques vins blancs s’invitent parfois dans l’offre. Les étiquettes des bouteilles mentionnent souvent les termes «roble», «crianza», «reserva» et «gran reserva». Qui indiquent, par ordre croissant, la durée de maturation d’un vin dans un tonneau de bois et en bouteille.

Conservation

Les vins de Ribera del Duero se marient aux plats d’hiver copieux et aux ragoûts de bœuf, de porc et de gibier, mais aussi aux barbecues. Ils gagnent en profondeur et en complexité avec plusieurs années de vieillissement: les meilleures bouteilles (et les plus chères) se conservent en cave 20 à 30 ans.