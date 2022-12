Symbolique: le Pritzker Prize, équivalent d’un prix Nobel en art de bâtir, a été attribué cette année au Burkinabé Francis Diébédo Kéré. Premier Africain à recevoir cette prestigieuse récompense, le concepteur, comme nombre de ses confrères et consœurs du continent noir, œuvre à développer là-bas des bâtiments en phase avec leur temps. Et ce en valorisant les ressources locales et en imaginant des immeubles répondant aux contraintes sur place et non inspirés des grands canons occidentaux.

Clinique chirurgicale et centre de santé à Léo (Burkina Faso). © FRANCIS KÉRÉ