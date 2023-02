Magazine Beauté intérieure

Blazer à double boutonnage en laine, mohair et soie, Max Mara. Chemise en coton noir à motif lingerie, Alexander McQueen @ MyTheresa. Jupe en coton à crochets, Dion Lee @ MyTheresa. Boucles d’oreilles en or rose 18 carats et bracelet Clash avec onyx et diamants, montre Tank Française en or jaune, le tout Cartier. © Violaine Chapallaz