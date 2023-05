Bien dans sa tête

Faut-il croire aux bienfaits de la «skinification»? Cette tendance qui désigne l’art de soigner ses cheveux et son cuir chevelu comme on chouchoute son visage est bien plus qu’un coup marketing: elle bouscule nos habitudes et peut nous faire du bien.

Tout est parti d’un constat assez simple finalement: une chevelure épaisse, abondante et soyeuse est un signe de jeunesse, au même titre qu’une peau ferme et éclatante. Si longtemps l’attention se portait surtout sur le paraître immédiat, boosté par une multitude de produits de styling, la santé de notre cuir chevelu, dont dépend par extension celle de nos cheveux, est désormais au centre de nouvelles routines qui s’inspirent directement de celles des soins visage. Cette tendance baptisée «skinification» s’accompagne d’un changement progressif dans nos habitudes quotidiennes. De nouveaux produits et de nouveaux gestes qui découlent directement de l’univers du skincare sont ainsi apparus. L’impact de la pandémie a là aussi laissé des traces: privé pendant des mois de son coiffeur, le consommateur a trouvé le temps et l’envie de prendre soin de ses cheveux chez lui. Les budgets se sont déplacés vers des produits de plus en plus premium dont le prix peut aujourd’hui dépasser les 60 euros rien que pour un shampoing. Exfoliations et massages s’imposent désormais comme les étapes centrales de rituels de plus en plus complexes.

Une pratique pleine de bon sens

«Le scalp peut être vu comme la prolongation de la peau du visage, pointe le docteur Françoise Guiot, spécialisée en dermatologie esthétique. Cette zone très sensible et particulièrement innervée subit elle aussi toutes sortes d’agressions extérieures – UV, pollution, stress… – qui peuvent l’impacter négativement. Tout ce qui peut activer la circulation sanguine ne sera que bénéfique pour une bonne croissance des cheveux. Gommer en douceur un cuir chevelu qui démange ou qui desquame facilite aussi l’élimination des cellules mortes. C’est encore plus favorable sur des cuirs chevelus gras: quand vous faites un massage ou un gommage avec un pré-shampoing, vous exprimez tout le sébum qui est en quelque sorte latent dans les glandes sébacées. Cela rendra non seulement votre shampoing plus efficace, mais vous éliminez ainsi préalablement le sébum qui viendrait regraisser votre cheveu dans un ou deux jours.»

Tout le vocabulaire propre aux soins du visage se retrouve désormais sur les étiquettes de nos produits pour cheveux. Cela va du sérum anti-imperfections, au «sheet mask» aux allures de charlotte en passant par le shampoing micellaire. Qui dit skinification dit aussi mise en avant dans les soins pour cheveux d’ingrédients stars de l’industrie cosmétique. Ainsi Kérastase vient de reformuler entièrement son «soin de transformation capillaire instantané» Fusio-Dose (voir aussi notre encadré). Proposé exclusivement en salon, il inclut justement des actifs comme l’acide hyaluronique ou lactique, le niacinamide, les céramides ou les peptides dans les concentrés et les boosters que le client pourra combiner à sa guise comme il le fait le matin avec ses sérums dans sa salle de bains. Loin de rester cantonné dans les salons de coiffure ou les gondoles des supermarchés, ce hair care d’un nouveau genre a envahi les parfumeries de luxe. Arguant de leur expertise de la peau, des marques dont le savoir-faire était jusqu’ici dédié aux soins du visage et du corps sont de plus en plus nombreuses à développer des gammes cheveux ultrapremium. Guerlain proposera dès le 12 juin prochain une gamme complète scalp & hair qui inclut même une brosse spéciale dans sa franchise best-seller Abeille Royale. Sur le même segment haut de gamme, on retrouve également Barbara Sturm et Augustinus Bader – la marque hype du moment –, qui totalisent déjà pas moins de 6 produits et un peigne détoxifiant. Lancée en 2018, Hair by Sisley a connu un succès fulgurant: en deux ans d’existence, elle affichait déjà le chiffre d’affaires que sa «grande sœur» Sisley avait mis quinze ans à atteindre. Elle propose à ce jour pas moins de 17 références et des soins dans des cabines dédiées (voir aussi notre encadré).

Mort mais réparable

«S’il n’est peut-être pas nécessaire d’aller jusqu’à huit étapes dans son rituel comme vous le conseillent certaines marques, il est essentiel en revanche de bien distinguer les produits que l’on va poser sur son cuir chevelu ou sur ses cheveux, souligne Françoise Guiot. Les textures huileuses idéales sur les longueurs sont à proscrire sur le scalp. Surtout si vous avez tendance à avoir des démangeaisons ou des pellicules. Celles-ci peuvent provenir d’un excès de sébum et de la présence de levures… qui se nourrissent du gras. En revanche, même si le cheveu est «mort», cela n’empêche en rien de le réparer en surface et d’en améliorer l’apparence… Il est composé à 90% de kératine et à 10% d’eau. Tous les traitements qu’on lui fait subir – brushing, lissage, décoloration… – vont en écarter les écailles. Et fragiliser les cuticules qui sont un peu comme la couche cornée de la peau. Si celle-ci est abîmée, elle laisse l’eau s’évaporer. C’est la même chose ici: le cheveu devient sec, rêche et cassant.»

Nuxe, qui a fait de la maîtrise des huiles végétales son core business, vient ainsi de développer une ligne volontairement courte de trois produits composée à 94% au moins d’ingrédients d’origine naturelle et intégralement dédiée à la nutrition du cheveu proprement dit. Dix années de développement ont été nécessaires pour mettre au point une huile de camélia fermentée capable d’agir – démontré par des essais cliniques – sur les cuticules abîmées et ce pour tous les types de cheveux, des plus fins aux plus épais et aux plus bouclés. Un souci de naturalité que l’on retrouve également chez les acteurs traditionnels de la coiffure qui ont également adopté la tendance de la skinification. C’est ainsi le cas d’Aveda, dont la toute nouvelle gamme végane Scalp Solution est entièrement dédiée au bien-être du cuir chevelu. Elle est une des premières à véritablement s’interroger sur l’impact du vieillissement prématuré de celui-ci induit par des facteurs extérieurs comme la pollution. Un traitement capillaire dispensé en salon a également été mis au point (voir aussi notre encadré). «N’oublions pas toutefois que le lavage reste encore ce qu’il y a de plus important, conclut Françoise Guiot. Notre cuir chevelu est sale. Il peut très vite devenir un nid à bactéries s’il n’est pas entretenu convenablement. Et l’eau ne suffit pas. Je conseille toujours un double nettoyage: le premier – qui peut être remplacé par pré-shampoing exfoliant – va dégraisser et le second laver pour de bon.»

Nos produits coups de cœur Nos produits coups de cœur

3 soins capillaires en salon au banc d’essai -1 Notre journaliste beauté Isabelle Willot a testé le Grand soin capillaire Hair Rituel by Sisley. -1 Le soin. Un traitement capillaire profond et totalement personnalisé qui promet une revitalisation complète du cuir chevelu et une restauration de la fibre capillaire. Les attentes. Je ne colore plus mes cheveux depuis cinq ans et j’évite au maximum les produits de styling qui pourraient les alourdir. C’est surtout du volume et de la masse que je recherche. L’expérience. Sisley a développé pour ses «maisons» des protocoles capillaires pensés de la même manière qu’un soin visage ou corps et dispensés dans des cabines dédiées à la santé des cheveux. Comme c’est l’usage avant un massage, vous êtes d’abord invité à remplir un questionnaire sur votre routine. Ce diagnostic posé permet à la thérapeute de sélectionner les produits – 8 au total! – qui m’attendront dans la cabine au milieu de laquelle trône un fauteuil capable de basculer à l’horizontale au-dessus d’un bac de lavage. Une bain de vapeur chaud se diffuse en continu pour détoxifier le cuir chevelu en favorisant la pénétration des actifs, tout en évitant à la tête de prendre froid. Pendant la pose des différents baumes et masques, des manœuvres de massage inspirées du shiatsu appellent à la détente totale sans que l’on sente le temps passer. Le résultat. Outre le bien-être ressenti, mes cheveux ont retrouvé peps et douceur. Ils se mettent en place naturellement. L’effet perdure une dizaine de jours et peut bien sûr être entretenu en adoptant à la maison cette routine 100% luxe. Le prix. 270 euros le soin de 1 h 30. Dans les maisons Sisley, 18, rue Jean Stas, à Bruxelles, et 21, Schuttershofstraat, à Anvers. -2 Notre journaliste mode Ellen De Wolf a testé le soin Scalp Renewal au Head Spa d’Aveda. -2 Le soin. Ce traitement utilise la nouvelle gamme Scalp Solutions, qui promet d’apaiser les irritations du cuir chevelu et de lutter contre son vieillissement responsable des cheveux secs, fragiles et clairsemés. Les attentes. Depuis un an, je souffre occasionnellement de légères démangeaisons du cuir chevelu. J’ai déjà changé plusieurs fois de shampoing, mais rien n’y fait. J’espère que ce traitement et l’utilisation de la gamme par la suite apaiseront mon scalp. L’expérience. Un pré-shampoing exfoliant à l’acide salicylique est appliqué sur mon cuir chevelu sec, puis une brosse est utilisée pour détacher toutes les impuretés du scalp. Suivent le lavage avec le shampoing et la pose d’un après-shampoing équilibrants de la gamme, qui, comme tous les produits Aveda, sont exempts de sulfates et de silicone. Mon cuir chevelu picote et sent le frais. Ensuite, un masque nourrissant de la ligne Botanical Repair est appliqué, pour que mes cheveux bénéficient également d’un peu plus d’attention. Je ne rentre évidemment pas chez moi la tête mouillée: pour finir, j’ai droit à un brushing soigné. Le résultat. Mon cuir chevelu est tout propre et mes cheveux sont magnifiques, en partie grâce au brushing. Toutefois, un seul traitement ne suffit pas à venir complètement à bout des irritations. Il est donc recommandé de répéter le traitement une fois par mois en salon et d’utiliser également les produits Scalp Solutions à la maison. Après une semaine et demie, et donc plusieurs lavages, je constate déjà une amélioration. Le prix. 55 euros pour un soin d’une heure et un brushing chez Mo’Na, 49, Korenmarkt, à Malines. Le prix peut varier selon le salon. -3 Notre journaliste Aylin Koksal a testé le soin Fusio-Dose de Kérastase. -3 Le soin. Ce soin est construit autour d’un cocktail sur mesure de boosters et de concentrés qui sont censés agir instantanément sur les cheveux et le cuir chevelu. Les attentes. Mes cheveux sont naturellement très secs. Par conséquent, je fais une coloration chaque mois pour apporter de la brillance et j’utilise une huile capillaire une fois par semaine et un après-shampoing sans rinçage au quotidien. Je recherche donc un traitement qui nourrisse et hydrate mes cheveux de l’intérieur. L’expérience. Avant le traitement, la coiffeuse sort une série d’ampoules et de flacons et, pendant un instant, je m’imagine dans un laboratoire. Elle m’apprend qu’il existe six concentrés et cinq boosters – et donc 30 combinaisons possibles – pour s’attaquer à n’importe quel problème de cheveux. Après une brève conversation, elle établit un diagnostic et prépare sur place un mélange de niacinamide et d’huile de camélia pour nourrir les cheveux de l’intérieur. Je me dirige vers le bassin et m’installe dans un fauteuil massant. La coiffeuse commence par un lavage en profondeur, puis masse le traitement parfumé et le laisse agir pendant cinq minutes avec une serviette chaude sur mes cheveux. Cette dernière étape n’est pas nécessaire, je l’apprendrai plus tard, mais la chaleur crée une sensation de zénitude. Vient ensuite un autre massage relaxant du cuir chevelu et un masque est appliqué sur les longueurs. C’est tellement relaxant qu’il faut lutter pour ne pas s’endormir. Le résultat. Les premiers jours suivant le traitement, mes cheveux sont hydratés et doux comme de la soie. Mais l’effet disparaît après quelques lavages. Le prix. 18 euros pour un soin d’une heure chez Level4Hair, 1, Douaneplein, à 2940 Stabroek, sans brushing. Le prix peut varier selon le salon.

Sérum Scalp Solutions, Aveda, 53 euros les 50 ml. © National

Masque Hair Prodi-gieux, Nuxe, 29,90 euros les 125 ml. © National