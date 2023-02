Bière qui roule

Notre expert ès flacons sirote les tendances et noie les idées reçues. Cette semaine, gros plan sur la ginger beer, boisson prisée dans la ligne de mire de l’industrie.

Œil de Moscou

Si les trois quarts de votre cocktail sont composés d’un soft drink, soyez sûr d’utiliser le meilleur. Pas besoin d’être diplômé de Harvard pour comprendre que ce précepte hante la conscience des meilleurs barmans. Aussi, chaque fois qu’un mélange est prisé par les consommateurs – pour preuve, le nombre de tonics nés dans la foulée de la gin craze –, toute une machinerie se met en route pour imaginer le perfect match. La ginger beer doit son succès à l’engouement autour du Dark ‘n’ Stormy, à base de rhum, mais surtout du Moscow mule, breuvage qui mêle la bière de gingembre à la vodka et au citron vert. Le tout servi dans un emblématique pot en cuivre.

Homemade

On ne saurait trop conseiller de faire soi-même sa ginger beer. Cela en se référant au maître international Sandor Ellix Katz. Dans sa bible Fermentations!, cet auteur américain explique la nécessité de faire démarrer le processus avec un levain de gingembre… très simple à faire: il suffit de râper un peu de gingembre – impérativement bio – avec la peau dans un bocal, puis d’ajouter un peu d’eau et du sucre. Remuer souvent et ajouter chaque jour un peu de gingembre râpé et du sucre jusqu’à ce que le mélange mousse généreusement. Enfin, préparer une décoction de gingembre (4 litres d’eau et 15 cm de racine) en y ajoutant 20 cl de levain.

Le droit à la paresse

Le gros avantage du fait maison? Pouvoir épicer le breuvage à souhait afin d’éviter le travers des industriels qui confondent ginger beer et ginger ale, ce dernier n’étant pas une boisson fermentée mais un soda sans relief. L’inconvénient? Façonner la recette idéale est un boulot quasi quotidien. On peut donc revendiquer le droit de préférer se fournir auprès des marques existantes… en sachant que les ginger beer industrielles contiennent souvent conservateurs, arômes artificiels et (beaucoup de) sucre.