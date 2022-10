Bon nez bon œil

Après les accords mets-vins, la librairie Filigranes et Les Vins Pirard inventent les mariages livres et vins.

1. «Le cépage romorantin allie l’élégance et la fraîcheur d’un sauvignon avec l’ampleur de cépages du Sud. Fraîcheur et complexité, en cuisinant et en mangeant!»

2. «Petite pépite cachée au cœur des vallées vénitiennes. Le terroir de marnes calcaires procure à ce vin finesse et élégance.»

3. «Un vin gorgé de soleil et d’épices. Une des appellations les plus connues de la péninsule. Gourmand et chantant.»

