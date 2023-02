Importer l’esprit «bouillon» à Bruxelles, c’est bien vu. D’abord parce que les bouillons ont fait leur preuve à Paris, ville exigeante en matière de gastronomie. Ensuite parce qu’en temps de crise économique, une approche historiquement née sur un principe de recyclage et de coûts maîtrisés fait sens. Mais que sont exactement les bouillons? Des restaurants parisiens, nés à la moitié du XIXe siècle, réputés pour leur cuisine populaire de qualité, leur nombre impressionnant de couverts et surtout un rapport qualité-prix imbattable. Dans la capitale hexagonale, ces établissements ont périclité… avant de renaître en 2017. Il restait à voir ce que cela donnait sur place. Logé dans les murs de l’ancien Scheltema, Bouillon Bruxelles fait valoir un beau décor nostalgique bardé de bois et ponctué de jolis luminaires verts très Art nouveau. On aime la surnappe en papier gaufré qui rappelle l’esprit suranné des brasseries séculaires. Un bémol toutefois: attention à ne pas être installé au fond de la salle à gauche, près de la machine à glaçons qui propulse de l’air froid, l’emplacement est à fuir. Disponibles et joyeux, les serveurs habillés de noir et blanc circulent sans jamais se heurter. Des radis pottekeis au demi-pied de porc pané piccalilli, les entrées jouent la belgitude. Fait rare: elles s’affichent entre 4,70 et 8,40 euros. On choisit le cervelas de cheval – en provenance de la boucherie Lesage à Lille – accompagné de moutarde de Gand. Le saucisson cuit en question, présenté sans fioriture, est délicieux. Avec un pichet en grès de lambic Boon, l’accord est parfait: l’acidité du breuvage épouse idéalement le gras de la salaison. Pour suivre, on opte pour le «plat en vedette», à savoir deux chicons au gratin accompagnés de purée. La préparation est faite dans les règles de l’art, avec une béchamel bien onctueuse, du fromage sans excès, une pointe de paprika, du jambon de qualité et des chicons qui ne rejettent pas d’eau. Maman n’aurait pas mieux fait. Cela faisait bien longtemps que l’on n’était plus sorti d’un endroit avec une addition autour de 25 euros. Cette politique de prix serrés implique que des accompagnements comme le pain (2,20 euros) ou le beurre (1,20 euro) soient payants… sans qu’on y trouve à redire.

