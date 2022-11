Bulles au frais

Quand une maison de champagne qui célèbre deux siècles et demi de bulles rencontre une marque de frigo pour le moins iconique, cela donne une collab qui sent déjà les fêtes. Smeg et Veuve Clicquot proposent la déclinaison de deux des modèles de l’électroménager le plus pop de la cuisine en jaune ocre, la teinte typique du label champenois. Et pour ceux qui ne comptent pas refaire leur déco cette année, The Clicquot Fridge fera l’affaire. Soit un étui à bouteille en étain recyclable ressemblant à un mini frigo, en jaune ou rose, selon la couleur du breuvage. Il n’y a plus qu’à sabrer!

Disponibles chez Monar à Anvers, Mayfair à Bruxelles et Smets au Luxembourg.