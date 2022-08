Dis-moi où et comment tu travailles, je te dirai qui tu es. Pour créer leur mode, ils se sont installés dans un espace qui leur ressemble. Un lieu à soi où penser des collections, une bulle parfois mais cependant toujours partagée. On a poussé la porte du studio parisien de Julien Dossena chez Paco Rabanne, d’Olivier Theyskens et de Marine Serre.