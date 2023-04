Canard laqué

Dans cette rubrique, on prend le temps de mitonner, de s’attabler et de déguster. Cette semaine, direction la Chine pour ce mets emblématique qui, là-bas, possède même son musée. Pour réaliser cette version, vous aurez besoin de canard de Pékin… et vous vous en lécherez les doigts.

RECETTE POUR 4 PERSONNES

1 canard de Pékin 20 crêpes de froment chinoises ½ concombre 1 oignon de printemps 1 tige de poireau (blanche) 4 c à s de sauce hoisin

Pour la marinade: 200 ml de sauce hoisin 2 c à s de sauce chu hou 1 c à s de sauce au sésame 1 c à s de beurre de cacahuète 4 c à s de sauce soja

Pour le laquage: 200 ml de vinaigre 200 ml de vinaigre de riz rouge 2 c à s de maltose ou de miel

Pour la farce: 2 gousses d’ail 2 anis étoilés 1 morceau de gingembre de 4 cm 4 oignons de printemps 1 c à c de poudre de cinq épices

1. Assaisonner l’intérieur du canard avec la poudre cinq épices. Farcir le canard avec l’ail écrasé, l’anis étoilé, le gingembre et les oignons de printemps.

2. Pour la marinade, mélanger la sauce hoisin, la sauce chu hou, une pincée de cinq épices, la sauce au sésame, le beurre de cacahuète et la sauce soja. Verser la moitié de la marinade sur le canard. Réserver le reste.

3. Refermer le canard avec de la ficelle de cuisine. Porter de l’eau salée à ébullition puis la verser sur le canard jusqu’à ce que la peau se resserre.

4. Pour le laquage, faire chauffer le vinaigre, le vinaigre de riz rouge et le miel, et en recouvrir le canard avec une cuillère. Placer le canard sur une grille au réfrigérateur pendant une nuit.

5. Préchauffer le four à 200 °C. Faire cuire le canard sur une grille pendant 50 min.

6. Faire chauffer le reste de la marinade avec 100 ml d’eau et, à mi-cuisson, enduire le canard de marinade.

7. Laver le concombre, le poireau et les couper en julienne. Hacher finement l’oignon de printemps.

8. Couper le canard en fines lamelles et servir sur une crêpe avec des légumes et une cuillerée de sauce hoisin.

© Photos Bram Debaenst

